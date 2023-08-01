Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

В ГУР, в частности, прокомментировали установку оккупантами заграждений против морских дронов.

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Крымский мост уже неоднократно был атакован / Telegram, pixabay

Специальные заграждения оккупантов неподалеку от Крымского моста, которые призваны якобы защитить конструкции от дальнейших ударов надводных дронов, не будут иметь стратегического влияния.

Как отметил в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов, эти заграждения создаются россиянами наскоро.

"Идет речь о конструкции, которая должна препятствовать надводным дронам бить по Крымскому мосту. Конструкция, в принципе, делается из подручных материалов, она не является высокотехнологичной. И в конце концов, стратегически это ни на что не повлияет. Но люди бегают, суетятся, за этим интересно наблюдать", - цитирует Юсова "Укринформ".

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Юсов иронично заметил, что, несмотря на заявления о якобы защищенности Крымского моста силами противовоздушной обороны РФ, по объекту уже неоднократно "прилетало".

Эти удары не просто повреждали конструкцию моста, но и выводили его из эксплуатации, отметил представитель разведки.

"Это означает, что подобные эксцессы вполне логично будут продолжаться и в будущем - до того периода, пока украинская территория не будет деоккупирована, а незаконные сооружения, включая эту, которую они называют Крымским мостом, соответственно, не будут демонтированы", - заявил Юсов.

Взрывы на Крымском мосту

17 июля на Крымском мосту прогремели новые взрывы. По информации СМИ, в результате "бахов" было повреждено автомобильное полотно. Оккупанты тогда заявили об атаке надводных дронов, обвинив в ней Украину.

Официальных заявлений ни от украинского командования, ни от политического руководства относительно причастности к "бавовне" не было. В то же время в СБУ тогда сделали интересный намек.

Украина неоднократно подчеркивала, что Крымский мост, который обеспечивает южную группировку врага средствами и силой, как военный объект РФ и незаконная конструкция непременно будет уничтожен.

Еще в феврале 2023-го стало известно об использовании захватчиками морских дронов. Однако и Украина без ответа не осталась.

Канал CNN накануне узнал о по меньшей мере одной разработке таких БПА Украиной и активное применение этих "лодок" против Черноморского флота.

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