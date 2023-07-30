Что это за украинский морской дрон: раскрыты уникальные возможности Magura V5

Украина готовится выгнать российские корабли из Крыма.

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Украина уже использует против России дроны Magura V5 / Коллаж Главред. Фото: скриншот CNN

Украинский морской беспилотник Magura V5 способен всего за несколько часов достигнуть временно оккупированного Крыма - время, которое понадобится для катерной прогулки в Севастополь.

Как отметил в Telegram военно-политический обозреватель, OSINT-исследователь Александр Коваленко, Украина усовершенствовала БЭК за счет увеличения боевой части - с 200 до 350 кг.

Характеристики Magura V5 :

скорость – до 42 узлов;

боевая часть – 320 кг;

дальность – более 800 км.

Увеличение боевой части позволит такому дрону наносить более серьезные повреждения российским кораблям Черноморского флота. Например, при удачном таране Magura V5 как минимум отправит в ремонт фрегат проекта 11356 или гарантированно потопит малые ракетные корабли проекта 21631.

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Дальность Magura V5 в 800 км позволит не только загнать Черноморскую флотилию в Севастополь или Новороссийск, но даже выгнать из Черного моря, убежден Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Морские дроны Magura V5

Сегодня CNN показал первые кадры морских дронов, разработанных Украиной. Сообщалось, что MAGURA V5 уже использовался в атаках на Черноморский флот.

Однако дрон может нести и полезный груз. У БПА - серый гладкий корпус, а его узкая форма напоминает широкое каноэ.

Украина готовится топить российские корабли

20 июля в Минобороны Украины предупредили страну-агрессора о намерениях выгнать оккупантов из Крыма, намекнув на судьбу крейсера "Москва", потопленного в результате ударов украинскими ракетами.

Стоит отметить, что Россия регулярно привлекает к массированном ударам по материковой Украине ракетоносители Черноморского флота. Украина же, в свою очередь, неоднократно атаковала российские корабли и стоянку боевых суден ЧФ.

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