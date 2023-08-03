'Контрнаступление в действии': майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к Крыму

Если ВСУ удастся перекрыть логистику российских войск, то Крым с полуострова превратится в остров, считает майор запаса ВСУ.

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Гетман рассказал о ситуации с прорывом первой линии / коллаж: Главред, фото: 36 ОБМП, Facebook

В интервью Главреду военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, возможно ли спрогнозировать, в какие сроки ВСУ могут преодолеть вторую и третью линии обороны.

"Это россияне подстраиваются под даты. У нас каждому подразделению, участвующему в боевых действиях, Генеральный штаб выдает боевое распоряжение. Там прописаны все ключевые вопросы - направления движения, поддержка, обеспечение. Боевое распоряжение - это документ, где прописаны действия для того, чтобы подразделение могло эффективно воевать", - пояснил эксперт.

Он предлагает акцентировать внимание на прогнозах американского Института исследования войны.

"Это серьезная организация с очень мощными источниками, среди которых МИ-6, ЦРУ, аэроразведка и космическая разведка. Аналитики прогнозируют, что ВСУ понадобится от одной до трех недель, чтобы выйти на побережье Азовского моря или на рубеже, которые позволят взять под огневой контроль все, что может двигаться вдоль Азовского моря. Надо, чтобы с территории России в оккупированный Крым и группировки, находящиеся вокруг полуострова, не поступали военная техника и боеприпасы", - добавил Гетман.

Также майор запаса ВСУ подчеркнул, что если нам удастся перекрыть логистику российских войск, то Крым с полуострова превратится в остров. Обеспечение будет возможным только морем или Крымским мостом, который мы, безусловно, разрушим.

"Россияне начали к этому готовиться. Некоторые десантные корабли в Новороссийске уже переоборудуют в транспортные суда. Потому что все прекрасно понимают: когда войска РФ в Крыму останутся без логистического обеспечения, группировка, которая находится на полуострове, обречена", - пояснил эксперт.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетман сделал прогноз по возвращению Крыма в Украину:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

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