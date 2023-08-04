'Оживление врага': эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

Оккупационные войска России активизировались на Купянско-Лиманском направлении и штурмуют позиции ВСУ.

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Враг активизировался на Купянско-Лиманском направлении / коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПБр имени Хмельницкого

В интервью Главреду военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что войска России активизировались на Купянско-Лиманском направлении и чем Украине грозит оживление врага.

"На Купянско-Лиманском направлении россияне сосредоточили 120 000 военнослужащих (к 100 000, которые были там раньше, добавились еще 20 тысяч, прибывших с учений из Беларуси) и большое количество военной техники. Там примерно 2 000 единиц тяжелой техники: ориентировочно 1000 танков, 500-550 стволов артиллерии, 300-350 реактивных систем залпового огня (РСЗО)", - отметил Гетман.

По словам эксперта, это мощная группировка, которая создала танковый кулак и именно танковыми ударами пытается прорвать нашу линию обороны. Однако, ВСУ подтянули туда свои резервы.

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"Противник хочет выдавить нас за реку Оскол и занять там рубежи. Возможно, россияне планируют в дальнейшем продвигаться на Лиман и Славянск, но это все их проблемы. Надо доверять нашим официальным источникам - командующий Сухопутных войск генерал Сырский уже отмечал, что существенных продвижений врага на этом направлении нет", - пояснил майор запаса ВСУ.

Впрочем, на Купянско-Лиманском направлении действительно очень ожесточенные бои, подчеркнул Алексей Гетьман.

"Россияне пытаются продвинуться и очень хотят, чтобы мы перебросили туда войска с юга и ослабили свой атакующий потенциал на южном фронте. Пока что замыслы россиян не реализуются. По моему мнению, ничего у них и не получится. Снарядов уже стало меньше, а усилиться возможностей нет", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Несмотря на сложность контрнаступления, украинцы преобладают по крайней мере в одном из эпизодов более широкого замысла - в контрбатарейной борьбе.

В армии РФ начался снарядный голод. Защитники Украины только за прошедшую неделю уничтожили семь складов боеприпасов врага на Левобережье, и после этого уменьшилось количество обстрелов.

ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах. В течение суток 1 августа российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 57 авиационных ударов. Наши военные продолжают ведение наступательной операции.

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