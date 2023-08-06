"Держат 4 судна": появились новые фото подбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

В сети появились новые спутниковые снимки поврежденного российского корабля "Оленегорский горняк", который находится в порту Новороссийска.
Снимки опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson в Twitter. Он обратил внимание, что подбитый русский корабль уже не может сам держаться на воде – чтобы он не утонул, его поддерживают другие суда.
В частности, отмечается, что на фото возле большого десантного корабля "Оленегорский горняк" можно увидеть четыре судна, которые поддерживают его и не дают ему утонуть:
- 1 плавучий кран;
- 1 аварийно-спасательное судно;
- 2 водолазных катера.
Подбитый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.
Также OSINT-аналитик MT Anderson сообщил о состоянии российского танкера SIG, которого ранее атаковал морской дрон в Керченском проливе. Отмечается, что по состоянию на 5 августа SIG всё еще оставался на том же месте.
"Похоже, с его кормы стекает масляное пятно. Есть также 2 буксира вдоль левого и правого борта. Однако нет названий судов на судоискателе или морском трафике", – говорится в сообщении.
Атака дрона на корабль РФ 4 августа
Напомним, в ночь на пятницу, 4 августа, дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. Очевидцы сообщали о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако.
После этого стало известно, что морской дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк", на борту которого, вероятно, находилось около 100 человек экипажа.
В ГУР отметили, что это событие – серьезная пощечина для режима Путина. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что для страны-агрессора повреждение их десантного корабля – это большая потеря и это помешает планированию дальнейших десантных операций.
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