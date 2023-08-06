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"Держат 4 судна": появились новые фото подбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

Алёна Воронина
6 августа 2023, 12:37 обновлено 6 августа, 12:37
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Поврежденный российский большой десантный корабль, очевидно, уже не может сам стоять на воде, его поддерживают другие суда.
Поврежденный российский корабль Оленегорский горняк
Поврежденный российский корабль Оленегорский горняк/ коллаж: Главред, фото: Twitter MT Anderson, скрин

В сети появились новые спутниковые снимки поврежденного российского корабля "Оленегорский горняк", который находится в порту Новороссийска.

Снимки опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson в Twitter. Он обратил внимание, что подбитый русский корабль уже не может сам держаться на воде – чтобы он не утонул, его поддерживают другие суда.

В частности, отмечается, что на фото возле большого десантного корабля "Оленегорский горняк" можно увидеть четыре судна, которые поддерживают его и не дают ему утонуть:

видео дня
  • 1 плавучий кран;
  • 1 аварийно-спасательное судно;
  • 2 водолазных катера.

Подбитый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.

Поврежденный российский корабль "Оленегорский горняк"
Появились новые фото подбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"/ Twitter MT Anderson
Поврежденный российский корабль "Оленегорский горняк"
На фото видно, что корабль поддерживают другие суда/ Twitter MT Anderson
Поврежденный российский корабль "Оленегорский горняк"
Поврежденный российский корабль "Оленегорский горняк"/ Twitter MT Anderson

Также OSINT-аналитик MT Anderson сообщил о состоянии российского танкера SIG, которого ранее атаковал морской дрон в Керченском проливе. Отмечается, что по состоянию на 5 августа SIG всё еще оставался на том же месте.

"Похоже, с его кормы стекает масляное пятно. Есть также 2 буксира вдоль левого и правого борта. Однако нет названий судов на судоискателе или морском трафике", – говорится в сообщении.

Атака дрона на корабль РФ 4 августа

Напомним, в ночь на пятницу, 4 августа, дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. Очевидцы сообщали о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако.

После этого стало известно, что морской дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк", на борту которого, вероятно, находилось около 100 человек экипажа.

В ГУР отметили, что это событие – серьезная пощечина для режима Путина. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что для страны-агрессора повреждение их десантного корабля – это большая потеря и это помешает планированию дальнейших десантных операций.

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