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РФ потеряла по меньшей мере 50% своих десантных войск в Украине – разведка Британии

Алёна Воронина
6 августа 2023, 11:43 обновлено 6 августа, 11:43
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Количество оккупантов из десантных войск РФ, которые страна-агрессор могла потерять во время боевых действий, составляет более 15 тысяч.
Российские военные
РФ потеряла по меньшей мере 50% своих десантных войск в Украине/ коллаж: Главред, фото: "Радио Свобода", Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия на протяжении полномасштабной войны против Украины вероятнее всего уже потеряла как минимум половину захватчиков из десантных войск. Количество таких потерь может составлять не менее 15 тысяч военных.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter. В британском Минобороны напомнили, что в РФ во время произошло несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях страны-оккупанта в войне.

Так, главнокомандующий десантных войск РФ генерал-полковник Михаил Теплинский в своем обращении во время празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа сказал, что 8500 российских десантников получили ранения и затем вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

видео дня

Видео, где Теплинский озвучивает такие цифры, очень быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ.

В то же время главнокомандующий десантных войск РФ так и не сказал, сколько десантников страны-агрессора было убито или серьезно ранено в Украине.

"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, которые были направлены в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", – отмечает британская разведка.

Война в Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Также она рассказала, что дальнейшее движение наших военных затрудняют укрепления, которые построили оккупанты на ключевых господствующих высотах.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пролил свет на контрнаступление ВСУ. Российские оккупанты построили хорошо оборудованные и залитые бетоном оборонительные посты, поэтому двигаться вперед украинским воинам сейчас нелегко. Но наступление продолжается.

Ранее сообщалось, что Зеленский считает, что Украину скоро будут заставлять к переговорам с РФ. Он подчеркнул: нужно дать миру понять, что если завершить войну, оставив часть территорий оккупированными, это будет лишь прелюдией к большему насилию.

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