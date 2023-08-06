Украина увеличила радиус атак дронами: раскрыта 'жирная' цель ВСУ

Морские дроны эффективны против недвижимых целей. Для других задач Украине потребуется новое оружие.

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Основная угроза в море исходит от ракетных кораблей России / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Украина увеличила радиус применения надводных беспилотников по российскому флоту до 400 морских миль. Как рассказал в эфире FREEDOM эксперт Андрей Рыженко, следующими под удар могут и должны попасть ракетные катера ЧФ, которые Россия перебросила к западному побережью Черного моря.

Рыженко отметил, что ранее дистанция применения БПА была гораздо меньше, "может, в 3-4 раза".

"Вчера мы увидели впервые, что этот дрон поразил цель на такой большой дистанции. Это большой сигнал противнику, что у него больше безопасных портов нет", - сказал эксперт.

По его словам, Россия воспринимала портовую инфраструктуру Новороссийска как такую, что находится далеко от зоны боевых действий, что, в том числе, было заметно по принятым мерам безопасности кораблей в том регионе.

"То есть, дрон просто влетел в корабль и осуществил его подрыв", - объяснил Рыженко.

Главным преимуществом морских дронов Рыженко назвал их эффективность против недвижимых целей, например, фиксированных платформ, пришвартованных кораблей или пирсов. А вот военный корабль, который постоянно движется, поразить куда сложнее.

Потому Украине дополнительно к дронам нужны еще и ракеты на морских платформах или ракетные катера.

"Дополнительно к дронам нам нужны ракеты, которые могли бы запускаться с морских платформ. Либо ракетный катер. Он мог бы выходить в точку, из которой ему было бы безопасно осуществлять пуск ракеты. Потом, при выявлении вражеской цели, он осуществляет пуск и возвращается в место базирования", - рассказал эксперт.

При этом Рыженко подчеркнул, что основная угроза в море исходит от ракетных кораблей России, которые обстреливали нашу страну регулярно.

"Сейчас небольшое затишье. По всей видимости, они собирают эти ракеты. Возможно, они будут дальше атаковать портовую и энергетическую инфраструктуру. (Следующая цель украинских БПЛА) должны быть ракетные корабли", - высказался Рыженко.

Он уточнил, что Россия недавно перебросила к западном побережью два ракетных катера с ракетами "Москит", перед которыми поставлена цель угрожать безопасности кораблям, которые направляются в украинские порты.

БПЛА атакуют российский флот

4 августа по десантному кораблю Северного флота РФ "Оленегорский горняк" у базы в Новороссийске был нанесен удар морским беспилотником.

На спутниковых снимках уже после атаки видно, что "Оленегорский горняк" поддерживают на плаву четыре судна, чтобы не дать ему утонуть.

Кроме того, в Черном море, у Крымского моста был поражен и российский танкер SIG, который внесен в санкционный список США. Сообщалось, что судно доставляло топливо в Сирию. На свежих снимках заметно образовавшееся вокруг танкера мясляное пятно.

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