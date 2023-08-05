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В Сети появились кадры атаки морским дроном танкера SIG в Керченском проливе

Анна Ярославская
5 августа 2023, 08:49 обновлено 5 августа, 09:23
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Вражеский танкер был нагружен топливом, поэтому взрыв был виден с территории Крымского полуострова.
Атака морского дрона на танкер РФ
Атака морского дрона на танкер РФ / скриншот

В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе получил пробоину крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск. Данная атака - дело рук Службы Безопасности и Военно-Морских сил Украины.

Как пишет УНИАН со ссылкой на источники в СБУ, спецоперация проходила по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

Отмечается также, что вражеский танкер был нагружен топливом, поэтому взрыв был виден с территории Крымского полуострова.

видео дня

Операция проходила именно в территориальных водах Украины.

Смотрите видео атаки морского дрона на танкер РФ:

Видео удара морского дрона по танкеру РФ
Опубликовано видео удара морского дрона по танкеру РФ / скриншот

Тем временем глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами кораблей РФ.

"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - цитирует Малюка прес-служба СБУ.

По его словам, если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.

"И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне", - отметил Малюк.

В Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер

В ночь на 5 августа возле Крымского моста в результате атаки дронов был поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

По данным СМИ, танкер получил пробоину в районе машинного отделения. Угрозы затопления судна якобы нет.

На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.

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