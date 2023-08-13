Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках

Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.

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ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, скрин

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области в ночь на воскресенье, 13 августа, раздавались мощные взрывы. По предварительной информации, там были поражены два склада боеприпасов российской оккупационной армии, а также было попадание в скопление российских захватчиков.

Об этом сообщил херсонский журналист Рыженко Константин в своем Telegram-канале. Также он опубликовал яркие кадры, на которых видно, как что-то горит и детонирует.

"Россияне два дня заезжали-заезжали, а час назад взяли и умерли. Понятное дело, с собой они забрали технику и склад с боекомплектом", – прокомментировал Рыженко.

видео дня

Первое сообщение журналиста о "хлопке" в Олешках было опубликовано в 23:30 субботы, 12 августа. А уже через два часа, в 01:30 воскресенья он добавил, что на левом берегу накрыли еще один вражеский состав боекомплекта.

Также журналист впоследствии сообщил, что в Олешках снова началась детонация боеприпасов противника.

В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация, что в ночь на 13 августа в Олешках были уничтожены два склада БК российских захватчиков, а также есть попадания по скоплению оккупантов.

Взрывы в Олешках/ скрин

Смотрите видео взрывов в Олешках:

Взрывы на оккупированных территориях

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Также ранее сообщалось, что 1 августа прогремели мощные взрывы в Севастополе – ВСУ взорвали арсенал Черноморского флота РФ. После "прилета" над местом взрыва поднялся густой столб дыма в виде высокого "гриба".

Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны. Оккупанты сообщали, якобы они уничтожили несколько ракет, которые летели в сторону моста.

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