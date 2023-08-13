УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках

Алёна Воронина
13 августа 2023, 09:59 обновлено 13 августа, 09:59
127
Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.
Украинские военные, взрыв
ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, скрин

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области в ночь на воскресенье, 13 августа, раздавались мощные взрывы. По предварительной информации, там были поражены два склада боеприпасов российской оккупационной армии, а также было попадание в скопление российских захватчиков.

Об этом сообщил херсонский журналист Рыженко Константин в своем Telegram-канале. Также он опубликовал яркие кадры, на которых видно, как что-то горит и детонирует.

"Россияне два дня заезжали-заезжали, а час назад взяли и умерли. Понятное дело, с собой они забрали технику и склад с боекомплектом", – прокомментировал Рыженко.

видео дня

Первое сообщение журналиста о "хлопке" в Олешках было опубликовано в 23:30 субботы, 12 августа. А уже через два часа, в 01:30 воскресенья он добавил, что на левом берегу накрыли еще один вражеский состав боекомплекта.

Также журналист впоследствии сообщил, что в Олешках снова началась детонация боеприпасов противника.

В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация, что в ночь на 13 августа в Олешках были уничтожены два склада БК российских захватчиков, а также есть попадания по скоплению оккупантов.

Взрывы в Алешках
Взрывы в Олешках/ скрин

Смотрите видео взрывов в Олешках:

Взрывы на оккупированных территориях

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Также ранее сообщалось, что 1 августа прогремели мощные взрывы в Севастополе – ВСУ взорвали арсенал Черноморского флота РФ. После "прилета" над местом взрыва поднялся густой столб дыма в виде высокого "гриба".

Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны. Оккупанты сообщали, якобы они уничтожили несколько ракет, которые летели в сторону моста.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Херсонская область Олешки взрыв
Реклама

Главное за день

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках

09:59 Украина
ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

08:57 Украина
"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

23:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:04

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: кому экономить, а кому тратить

09:59

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в ОлешкахВидео

09:44

Концерн Rheinmetall из Германии передаст ВСУ новейшие дроны-разведчики

09:19

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: Овнам - везение, Девам - туго с деньгами

09:14

Будет ли война в Нигере и при чем здесь Россиямнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:57

ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

08:46

У кого отберут пенсии: пять причин, из-за которых украинцы могут лишиться выплат

08:41

Гороскоп на завтра 14 августа 2023: Тельцам пора отдавать долги, Ракам - риск

08:22

Почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток": Авраменко дал объяснениеВидео

Реклама
07:56

"Их мотивация – устранить риски": Климкин объяснил, что движет предлагающим мирные переговоры с Кремлем странами

06:44

Конец "морской державы"?мнение

05:53

Карта дня: что предвещает Таро на 13 августа

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Дев: примирение, прибыль и новые возможностиВидео

05:00

Что делать, если завис экран телефона: как просто и быстро решить проблему

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 августа

03:00

Вкуснее, чем можно представить: 7 неожиданных вариантов, чем заменить сладкое

02:10

Нереально догадаться: какой цвет на украинском называется "кармазиновий"

01:30

Зачем добавлять соль в масло: неожиданный ответ удивит опытных кулинаров

00:23

ВСУ встретили врага шквальным огнем: на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ

00:00

Украинскую певицу перед концертом откачивала скорая

Реклама
12 августа, суббота
23:49

Любовный гороскоп на неделю 14-20 августа: Рыбам - новость, Раку - урок

23:12

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

22:30

"Поводов для ажиотажа нет": Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины

21:41

Зачем в жаркую погоду люди оставляют ложку сахара в саду: ответ удивит наповал

21:40

Партнеры кремля поставляют "гумконвои" в Карабах без согласования с Баку

21:21

Гороскоп Таро на неделю 14-20 августа: Раку – прорыв, Рыбам - боль

20:48

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

20:19

"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

20:06

Погода резко изменится: в Украину врывается жара

19:52

"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

19:18

Путин воюет по одной-единственной причинемнение

19:05

Осиротел маленький ребенок: российская авиабомба убила 31-летнего полицейского

18:51

РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка – военный ВСУ

18:47

Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

17:55

Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

17:53

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

17:41

"Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

17:41

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

17:40

Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

17:13

Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

Реклама
17:08

Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

16:43

Родные уплетут за милую душу: чем дополнить гречку, чтобы все ахнули от удивления

16:38

В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

16:02

Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

15:52

Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

15:36

Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

15:10

Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

14:47

Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

14:42

В России умерла популярная актриса криминальных сериалов

14:38

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта: начался большой пожар

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять