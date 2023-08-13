Кремль мог отказаться платить "вагнеровцам" и им платит Лукашенко – британская разведка

Кремль мог перестать финансировать наемников "ЧВК" Евгения Пригожина. Частная компания двигается к процессу сокращения, говорят британцы.

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По данным британских разведчиков, ЧВК "Вагнер" двигается к процессу сокращения и переформатирования / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Кремль, по всей вероятности, мог прекратить финансировать ЧВК "Вагнера", и теперь "пригожинцам" могут платить власти Беларуси. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании, который был опубликован в сервисе микроблогом Twitter.

По данным британских разведчиков, ЧВК "Вагнер" двигается к процессу сокращения и переформатирования, чтобы, в первую очередь, сократить расходы на зарплату.

Там отметили, что после неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский режим, вероятно, действовал против его бизнесов.

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"Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти", — говорится в тексте.

При этом в Британии подчеркивают, что расходы на "пригожинцев" были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

Угроза "Вагнера" из Беларуси

Напомним, что боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

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