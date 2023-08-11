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"Под постоянным огнем": генерал объяснил, как Украина помешает ремонтировать РФ мосты

Юлия Куришко
11 августа 2023, 02:10
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ВСУ работают и по Крымскому мосту - периодически наносят удары, которые не уничтожают мост вдребезги, но разрушают.
'Под постоянным огнем': генерал объяснил, как Украина помешает ремонтировать РФ мосты
Маломуж рассказал о состоянии мостов на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: t.me/hueviyherson

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал насколько серьезно сейчас повреждены Чонгарский и Генический мосты, их невозможно эксплуатировать или еще придется добивать.

"Чонгарский и Генический мосты были повреждены настолько, что движение ими сейчас прекратилось. Это еще не глобальные повреждения, но России понадобятся месяцы на их восстановление. Причем делать это им придется под нашим огнем. То есть сегодня мы можем не просто дальше уничтожать нужные России мосты, но и просто не давать ей их восстанавливать", - подчеркнул генерал.

По его словам, это одна из эффективных схем. Он провел параллель с Антоновским мостом, которым и сегодня движения нет.

"Так же мы будем работать огнем и по этим мостам, соединяющим Крым с югом Украины, используя Storm Shadow и другие мощные ракеты, чтобы все больше повреждать эти мосты и не давать их восстановить", - добавил Маломуж.

Эксперт пояснил, что в принципе, так же ВСУ работают и по Крымскому мосту - периодически наносят удары, которые не уничтожают мост вдребезги, но разрушают логистический путь, делая невозможным использование поврежденных автомобильной и железнодорожной проезжих частей.

"Все это продлится месяцами вплоть до украинского наступления - мы просто не будем позволять врагу свободно передвигаться по этим мостам", - подчеркнул Маломуж.

Смотрите видеоверсию интервью с Николаем Маломужем о последствиях ударов по Геническому и Чонгарскому мостам:

Атака по мостам на Херсонщине

Напомним, что в ВСУ официально подтвердили, что украинские военные разбомбили Чонгарский мост. Украинские военные нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

В Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо рассказал, якобы украинские военные выпустили по мосту 12 ракет, но 9 из них, мол, российские оккупанты сбили.

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым. Российские войска были вынуждены перенаправить движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Генерал раскрыл, почему ВСУ сейчас атакуют мосты на Херсонщине. Уничтожение мостов - это одна из приоритетных задач на определяющих направлениях, особенно на юге, подчеркнул Маломуж.

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