Вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору: в Польше заявили, что им грозит атака

На запад Беларуси движутся более 100 наемников ЧВК "Вагнера". Моравецкий подчеркивает, что возможна гибридная атака на польскую территорию.

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Польша заявила об угрозе гибридной атаки на свою территорию/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Более сотни наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларуси сейчас движутся в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщается на официальной странице канцелярии польского премьера в Twitter. Он подчеркнул, что есть риск совершения вагнеровцами гибридной атаки на Польшу.

"Почти 2 года мы имеем дело с постоянной атакой на польскую границу – только в этом году было 16 000 попыток нелегального пересечения. Сейчас ситуация еще более опасная – более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись к Сувальскому коридору. Это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши", – заявил Моравецкий.

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Польский премьер-министр предположил, что вагнеровцы могут быть замаскированы под белорусских пограничников, и таким образом могут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию и дестабилизировать Польшу, сообщает RMF FM со ссылкой на слова Моравецкого. Но кроме этого, наемники ЧВК "Вагнера" могут пытаться проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов. Это создает дополнительные риски, подчеркнул премьер Польши.

Вагнеровцы в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

19 июля появилось видео, как Пригожин впервые выступил в РБ. Он заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев. Главарь вагнеровцев сказал, что то, что сейчас происходит на фронте – это позор, в котором вагнеровцы не будут участвовать.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась спрогнозировал, смогут ли "пригожинцы" из Беларуси угрожать Польше и Литве. Евгений Карась убежден, что вбросы и провокации россиян по поводу Литвы и Польши ‒ психологический блеф Кремля.

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