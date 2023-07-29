В Бурятии ФСБ и ОМОН боролись с куклой в украинском наряде – СМИ

В одному бурятском магазине испугались и вызвали на место ФСБ и ОМОН ‒ мол, в кукле могла быть или взрывчатка, или бактерии сибирской язвы.

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Россияне от испуга предположили в кукле могла быть или взрывчатка, или бактерии сибирской язвы / коллаж Главред, фото Байкал-дєйли, Telegram

В российской глубинке, печально известной Бурятии, посетителей и персонал магазина эвакуировали из-за игрушки ‒ овечки в украинском национальном наряде. Об этом рассказали российские пропагандисткие СМИ.

"По нашим данным, 37-летняя жительница бурятского Селенгинска Валентина Б. нашла на улице бесхозную игрушку, отнесла ее в магазин "Карина" и выложила фото в группу поселка в Viber, чтобы найти владельца. Игрушкой оказалась овечка в национальном украинском костюме — если на нее нажать, можно услышать "душевную украинскую народную песню "Несе Галя воду"", – написали местные.

Когда жительница одного из населенных пунктов нашла ее на улице и принесла в магазин, чтобы попытаться найти владельца, там испугались и вызвали на место ФСБ и ОМОН ‒ мол, в кукле могла быть или взрывчатка, или бактерии сибирской язвы.

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"Овечку посчитали подозрительной, магазин эвакуировали, на место вызвали ФСБ и ОМОН. Взрывчатки или других опасных веществ в овечке не нашли. Аналогичная история с игрушечной овечкой произошла в октябре 2022 года в Краснодаре, она также не представляла опасности", – пишут местные журналисты.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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