В российской глубинке, печально известной Бурятии, посетителей и персонал магазина эвакуировали из-за игрушки ‒ овечки в украинском национальном наряде. Об этом рассказали российские пропагандисткие СМИ.
"По нашим данным, 37-летняя жительница бурятского Селенгинска Валентина Б. нашла на улице бесхозную игрушку, отнесла ее в магазин "Карина" и выложила фото в группу поселка в Viber, чтобы найти владельца. Игрушкой оказалась овечка в национальном украинском костюме — если на нее нажать, можно услышать "душевную украинскую народную песню "Несе Галя воду"", – написали местные.
Когда жительница одного из населенных пунктов нашла ее на улице и принесла в магазин, чтобы попытаться найти владельца, там испугались и вызвали на место ФСБ и ОМОН ‒ мол, в кукле могла быть или взрывчатка, или бактерии сибирской язвы.
"Овечку посчитали подозрительной, магазин эвакуировали, на место вызвали ФСБ и ОМОН. Взрывчатки или других опасных веществ в овечке не нашли. Аналогичная история с игрушечной овечкой произошла в октябре 2022 года в Краснодаре, она также не представляла опасности", – пишут местные журналисты.
Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.
Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.
Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.
Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.
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