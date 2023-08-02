Вертолеты Беларуси пересекли границу Польшу: в ISW оценили угрозу от ЧВК Вагнер

Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

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ЧВК Вагнер в Беларуси пока не угрожают ни Украине, ни Польше - ISW / Коллаж: Главред, фото: Госпрогранкомитет Беларуси, соцсети

Российские наемники ЧВК Вагнер в Беларуси не несут угрозы Украине или Польше. Опасность с их стороны может возникнуть только в том случае, если они получат переоснащение механизированной техникой. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что боевики ЧВК Вагнер, в рамках учения с которыми, как утверждают российские пропагандисты, белорусские вертолеты пересекли воздушную границу с Польшей, не несут угрозы польскому и украинскому государствам.

По крайней мере, до тех пор, пока они не переоснащены механизированной военной техникой.

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"В ISW продолжает оценивать, что силы Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши (или Украине, если на то пошло), пока они не будут переоснащены механизированной техникой", - отмечается в сообщении.

Также аналитики указали, что в связи с нарушением двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши Варшава решила увеличить присутствие своих военных у границы с РБ.

Вертолеты Беларуси пересекли границы Польши

Два вертолета Воздушно-космических сил Беларуси 1 августа пересекли воздушную границу Польши. Белорусские войска проводили совместные учения с боевиками ЧВК Вагнер. Вертолеты летели очень низко, поэтому польским средствам слежения обнаружить их было сложно.

В Польше выступили с заявлением и уведомили об инциденте НАТО.

"После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы", - отметили в ведомстве.

В Минобороны Беларуси в ответ сказали, что заявления Польши об инциденте с вертолетами якобы "надуманные". Дескать, Варшава ищет "оправдания наращиванию сил и средств у белорусской границы".

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