Рада дала "зеленый свет" назначению Умерова министром обороны

Назначение Рустема Умеров министром обороны поддержали 338 народных избранников.

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Рада поддержала назначение Рустема Умеров министром обороны / Коллаж: Главред, Фото: Минобороны, Скриншот

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны на пленарном заседании в среду, 6 сентября.

За соответствующее решение отдали свои голоса 338 народных избранников, принимавших участие в заседании.

Отметим, что перед назначением Умеров выступил перед народными депутатами. А накануне парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

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