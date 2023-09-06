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Наступление ВСУ может "замереть": полковник назвал препятствие для продвижения

Алёна Воронина
6 сентября 2023, 09:20 обновлено 6 сентября, 09:20
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Скоро могут наступить такие условия, при которых не сможет продвигаться тяжелая техника. А без нее украинские военные не смогут идти вперед, ведь враг окопался.

Украинские военные, Петр Черник
Наступление ВСУ может "замереть" из-за одного препятствия, говорит Черник/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Украинские военные с наступлением холодов и дождливой погоды будут продолжать бить ракетами по важным логистическим объектам российской оккупационной армии. Однако наступательные операции при таких погодных условиях могут "замереть".

Дожди и размягчение почвы сделают невозможным передвижение тяжелой техники, в частности танков. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник, пишет "Обозреватель".

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"В части, касающейся возможности нанесения глубоких логистических ударов ничего (по сравнению с прошлым годом, – ред.) не изменится. Но противник окопался. Это важная деталь. Поэтому двигаться мы можем только тогда, когда движется тяжелая техника", – отметил Черник.

Он подчеркнул, что любая техника весом более 10 тонн будет вязнуть во влажной после дождей почве. Западные танки, которые предоставили Украине партнеры, весят до 75 тонн, поэтому они при таких условиях двигаться вперед не смогут. Но в то же время танки российских оккупантов, которые весят 39-43 тонны, также не смогут проехать по такой почве.

По словам Черника, тяжелая техника сможет двигаться только тогда, когда ударят морозы и земля замерзнет. Но тут есть нюанс: чтобы почва хорошо промерзла, нужно чтобы 10-градусный мороз держался не менее недели. В таких условиях можно будет продвигаться вперед тяжелой техникой.

В то же время военный эксперт отметил, что "противник бьется насмерть и не сдается". По его словам, российские захватчики понимают, что от нынешней "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому они будут ожесточенно сражаться, чтобы не пропустить украинскую армию вперед.

Однако оккупанты уже не имеют возможности для успехов на фронте, говорит Черник.

"Пока я не вижу признаков того, что они имеют потенциал для отыгрывания ситуации, чтобы захватить какие-то наши территории в таком объеме и в такой скорости, как это было в начале широкомасштабного вторжения", – подытожил военный эксперт.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Силы обороны Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также продвинулись в районе Работиного и северо-западнее Вербового.

В центре национального сопротивления отмечали, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области.. Об этом свидетельствует тот факт, что они начали грабить местные предприятия. Всё оборудование они вывозят в неизвестном направлении.

Напомним, журналист, писатель и публицист Александр Сотник сказал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать. По его словам, это произойдет, как только украинские военные на юге перейдут первую линию обороны захватчиков и смогут стрелять также по флангам.

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война в Украине ВСУ вторжение России контрнаступление ВСУ Петр Черник
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