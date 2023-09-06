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Ночной удар РФ "Шахедами" по Одесской области: вспыхнули пожары, погиб человек

Анна Ярославская
6 сентября 2023, 06:34 обновлено 6 сентября, 06:38
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В течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
Дрон, взрыв
РФ атаковала Одесскую область дронами / Коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Ночью 6 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", - написал Кипер.

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По его словам, в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Атаки дронов на Одесскую область

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.

Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

3 сентября РФ ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

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