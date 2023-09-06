Ночной удар РФ "Шахедами" по Одесской области: вспыхнули пожары, погиб человек

Ночью 6 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.
Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", - написал Кипер.
По его словам, в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
Атаки дронов на Одесскую область
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.
Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.
3 сентября РФ ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.
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