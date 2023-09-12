"Миллионы" снарядов и ракет: как оружие из КНДР изменит ход войны в Украине - Reuters

Считается, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен.

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Ким Чен Ын и Владимир Путин вероятно будут обсуждать продажу Пхеньяном боеприпасов Москве / Коллаж: Главред, фото: ЦТАК, скриншот

Если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Мнения аналитиков публикует издание Reuters.

12 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. На Западе считают, что ключевой темой встречи диктаторов станет продажа Пхеньяном боеприпасов Москве. Белый дом заявил, что Россия хочет закупить у Северной Кореи "буквально миллионы" артиллерийских снарядов и ракет.

Считается, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен. О каком именно запасе боеприпасов идет речь, не очень понятно, но он может помочь пополнить изрядно исчерпавшиеся в Украине российские.

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"Хотя доступ к таким запасам может продолжить войну, это вряд ли изменит ее результат", - считает исследователь обороны из Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси.

И Украина, и Россия потратили огромное количество снарядов и обратились к союзникам и партнерам по всему миру, чтобы пополнить свои запасы. РФ может получить от КНДР менее высокотехнологичные боеприпасы, чем Украина от западных союзников. Но доступ к этим запасам, скорее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.

Массированный артиллерийский огонь играет ключевую роль во вторжении России в Украину. Некоторые аналитики называют артиллерию "королевой битвы", несмотря на то, что внимание уделяется более яркому, высокотехнологичному оружию.

"При правильном применении артиллерия может разрушить волю и сплоченность врага, предлагая значительную возможность захватить как землю, так и инициативу", - сказал сотрудник британской армии Королевского института объединенных служб Патрик Хинтон.

По его словам, вопрос качества северокорейских артиллерийских снарядов может иметь значение, если недостатки выходят за пределы принятых допусков.

"Плохо изготовленные боеприпасы будут иметь нестабильные характеристики – это может повлиять на поведение в полете, что уменьшит точность; некачественные снаряды могут привести к преждевременному разрыву; срок годности может быть уменьшен. Все они должны быть изготовлены в соответствии с высокими требованиями, иначе они могут не приземлиться там, где ожидается, что может иметь катастрофические последствия", - объяснил он.

Боеприпасы из КНДР вызывают подозрения, поскольку в 2010 году северокорейская армия выпустила около 170 снарядов по южнокорейскому острову Ёнпхён, в результате чего погибли четыре человека.

Согласно отчету вашингтонского проекта 38 North, более половины этих снарядов упали в воды вокруг острова, а около 20% из них не взорвались.

Столь высокий процент отказов позволяет предположить, что некоторые артиллерийские боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пострадали либо от плохого контроля качества во время производства, либо от плохих условий и стандартов хранения.

При этом при очень большом количестве боеприпасов недостаточная точность и случайные неразорвавшиеся снаряды или ракеты не будут иметь большого значения для руссиян.

"Однако было бы важно, если бы корейские боеприпасы были настолько низкого качества, что их было бы просто небезопасно использовать для российских солдат", - сказал Симон Веземан из Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Визит Ким Чен Ына в РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан в одноименном поселке на границе КНДР и страны-агрессора РФ. Это будет второй саммит Кима с Путиным после их встречи в 2019 году во время его последней поездки за границу.

В понедельник Вашингтон возобновил свои предупреждения Пхеньяну не продавать России оружие, которое может быть использовано РФ в ее агрессивной войне в Украине.

Госдепартамент США заявил, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию нарушит резолюции Совета Безопасности ООН и спровоцирует новые санкции.

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