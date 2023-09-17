'ВСУ прорвут оборону россиян': аналитик США раскрыл сценарий действий на фронте

Американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию, где украинские военные имеют шанс полностью прорвать оборону оккупантов.
"Считаю справедливым сказать, что он вступает в решающую фазу. Трудно оценить, когда наступательная операция может кульминировать или закончиться, эти вещи, как правило, не происходят линейно, но очевидно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции", - отметил Кофман в интервью для Der Spiegel.
По его словам, похоже, что сейчас свои стратегические резервы развернула как Украина, так и Россия. Кофман добавил, что эта битва сводится к относительному балансу истощения, кто лучше распоряжается своими силами, сохраняя боевой состав и боеприпасы.
"Я думаю, что существует реалистичная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась. Военные действия, конечно, могут происходить нелинейно. Если российские военные истощены и у них не будет дополнительных резервов, чтобы бросить их в бой, это может поставить российские силы в ненадежное положение. Боюсь, это не салонная игра, где можно играть и легко предсказать результаты", - пояснил Кофман.
Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моря. Уничтожение Крымского моста и перехода через Крымский перешеек позволит ВСУ устроить полную блокаду логистики врага на юге.
ВСУ сделали брешь в "обороне" РФ под Работиным, оккупантам не хватает сил. Войскам агрессора России не хватает сил и средств для поддержки своей "оборонительной" линии на юге, считают аналитики Института изучения войны.
Украинские военные растерзали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Евлаш сообщил, что наступление украинских защитников продолжается, бойцы ВСУ вытесняют противника, но он огрызается.
Больше военных новостей:
- Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года
- Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина
- Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных успешных спецоперациях