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"ВСУ прорвут оборону россиян": аналитик США раскрыл сценарий действий на фронте

Юлия Куришко
17 сентября 2023, 15:55 обновлено 17 сентября, 16:16
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Кофман добавил, что эта битва сводится к относительному балансу истощения и покажет, кто лучше распоряжается своими силами.
'ВСУ прорвут оборону россиян': аналитик США раскрыл сценарий действий на фронте
В США считают, что контрнаступление перешло в решающую фазу / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36-я ОМБП

Американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию, где украинские военные имеют шанс полностью прорвать оборону оккупантов.

"Считаю справедливым сказать, что он вступает в решающую фазу. Трудно оценить, когда наступательная операция может кульминировать или закончиться, эти вещи, как правило, не происходят линейно, но очевидно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции", - отметил Кофман в интервью для Der Spiegel.

По его словам, похоже, что сейчас свои стратегические резервы развернула как Украина, так и Россия. Кофман добавил, что эта битва сводится к относительному балансу истощения, кто лучше распоряжается своими силами, сохраняя боевой состав и боеприпасы.

"Я думаю, что существует реалистичная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась. Военные действия, конечно, могут происходить нелинейно. Если российские военные истощены и у них не будет дополнительных резервов, чтобы бросить их в бой, это может поставить российские силы в ненадежное положение. Боюсь, это не салонная игра, где можно играть и легко предсказать результаты", - пояснил Кофман.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моря. Уничтожение Крымского моста и перехода через Крымский перешеек позволит ВСУ устроить полную блокаду логистики врага на юге.

ВСУ сделали брешь в "обороне" РФ под Работиным, оккупантам не хватает сил. Войскам агрессора России не хватает сил и средств для поддержки своей "оборонительной" линии на юге, считают аналитики Института изучения войны.

Украинские военные растерзали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Евлаш сообщил, что наступление украинских защитников продолжается, бойцы ВСУ вытесняют противника, но он огрызается.

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война в Украине контрнаступление ВСУ
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