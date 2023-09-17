ВСУ пробили брешь в "обороне" РФ под Работино, оккупантам не хватает войск – ISW

Войскам агрессора России не хватает сил и средств для поддержки своей "оборонительной" линии на юге, считают аналитики Института изучения войны.

https://glavred.info/world/vsu-probili-bresh-v-oborone-rf-pod-rabotino-okkupantam-ne-hvataet-voysk-isw-10501309.html Ссылка скопирована

ВСУ продвигаются в районе Работино - ISW / Коллаж: Главред, фото: 92-я ОМБр, DeepState

Силам обороны Украины в течение нескольких недель удалось пробить существенную тактическую брешь на участке линии "обороны" российских оккупантов в районе Работино Запорожской области. Войска расчищают себе путь для дальнейшего наступления. Врагу не хватает войск для укрепления своих защитных редутов на юге. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW речь идет о том, что ВСУ смогли пробить тактическую брешь в "обороне" оккупантов под Работино. Украинские войска продолжают расширят плацдарм для наступления.

В частности, армия Украины по-прежнему ведет наступательные операции в стороне от российской "оборонительной" линии к западу от Вербового. Там расширена брешь на 2,6 км участке позиций оккупантов.

видео дня

Аналитики отмечают, что отсутствие видимой тяжелой техники ВСУ за данным защитным слоем указывает, что войскам еще предстоит завершить свой прорыв.

Кроме того, наблюдатели со ссылкой на украинские официальные лица рассказали, что, вероятно, дальше бойцам наступать будет легче.

Войска РФ понесли тяжелые потери, им не хватает сил на юге

Также в ISW считают, что российские войска сконцентрировали большую часть своих боеспособных сил на передовых позициях, и эти силы в ходе контрнаступления армии Украины понесли большие потери, в результате чего произошел отход оккупантов на другие "оборонные" позиции.

При этом россиянам не хватает войск, чтобы доукомплектовать свою эшелонированную "оборону" на юге. Вероятно, их силы ведут бои без ротаций и состоят из соединений, ранее переброшенных из других локаций фронта.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ продвинулись на двух направлениях. Войска добились частичного успеха в районе Клещеевки под Бахмутом и в районах Вербового и Новопрокоповки в Запорожской области.

Британский военный эксперт Шон Белл сделал прогноз, согласно которому ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю. По его словам, так называемый "сухопутный коридор", который идет к захваченному Крыму, самая сложная локация для прорыва.

ВСУ способны разбить Черноморский флот, Западу не надо бояться Путина, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Как полагает чиновник, западным союзникам следует ускорить военную помощь Украине для достижения мира.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.