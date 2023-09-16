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ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю: эксперт дал прогноз

Ангелина Подвысоцкая
16 сентября 2023, 19:55 обновлено 16 сентября, 19:56
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Сухопутный коридор между Донбассом и Крымом эксперт считает "наименее трудным местом".
ВСУ
ВСУ выйдут на побережье Азовского моря / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные успешно продвигаются на южном направлении. ВСУ "разрежут пополам" силы оккупантов и выйдут на побережье Азовского моря. Таким образом россияне потеряют сухопутный коридор между Донбассом и Крымом. Об этом заявил военный эксперт Шон Белл, сообщает Sky News.

Он считает, что сухопутный коридор - "наименее трудное место" для освобождения. В то же время следует понимать, что постоянно украинские военные сталкиваются с оборонительными опорами, которые оккупанты строили месяцами.

Эксперт также заметил, что Украина ждала прорыва на линии фронта, поэтому держала в резерве большую часть западных танков и лучше всего обученных военных.

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"Вы никогда не будете уверены, что будет щелью, которая прорвет дамбу, вы никогда не узнаете, пока не появится трещина и не откроются шлюзы. Вопрос в том, хватит ли украинцам выносливости, морального духа и оборудования, чтобы воспользоваться этим", - сказал Белл.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению украинского гаранта, разоружение российских оккупантов на полуострове можно будет провести политическим путем.

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, считает военный эксперт Олег Жданов. Как полагает аналитик, уже в рамках текущего контрнаступления украинские войска смогут выйти к Азовскому побережью, после чего нужно будет заходить на Крымский полуостров.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Военная разведка осуществила свои маневры на День Независимости Украины – 24 августа. Бойцам удалось выполнить все поставленные задачи.

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война в Украине вторжение России новости Крыма
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