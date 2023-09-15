Путина вынудят ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его - Жданов

Без применения ядерного оружия у российского диктатора не смогут отобрать ядерные ракеты.

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Путин может нанести ядерный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может нанести тактический ядерный удар по Украине. Путина могут вынудить пойти на это. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

После этого тактического удара Украине предоставят больше военной помощи, чем предоставляется сейчас.

"Я не исключаю, что Путина вынудят нанести тактический ядерный удар по Украине, а после этого дадут нам максимальную помощь, чтобы мы разгромили российские войска. При этом факт применения ядерного оружия будет осуждён всем миром. И появятся основания ввести натовский контингент по мандату ООН для контроля над ядерным арсеналом", - говорит Жданов. видео дня

Полковник уверен, что ядерный удар может быть нанесен по любому объекту. Тем более Путин уже заговорил о вероятности нанесения удара "Искандером". Жданов убежден, что это было сказано не просто так.

"Это не имеет значения. Он может стрелять, например, по нашим резервам. Дальность стрельбы этой пушки 37 км. Она изначально создавалась для пробития брешей в обороне врага", - добавил Жданов.

В то же время эксперт говорит, что последствия не будут катастрофическими, ведь это будет оружие малой мощности, которое не снесет целый город. Но это действие Путина поможет лишить РФ ядерного оружия.

"Но факт его применения будет очень важен. Потому я не исключаю такой вариант. Каждая страна играет в свою игру. Как в покере – каждый за столом шулер. Интересы коллективного Запада и Китая совпадают в том, чтобы сохранить Россию целостным государством, но максимально её ослабить и выбить её с международной арены. А ослабление России упирается в ядерный арсенал. Как ни крути, для того, чтобы Путин или тот, кто будет в России вместо него, сдулся окончательно, надо как-то заблокировать ядерный арсенал России. Как это сделать без факта применения ядерного оружия? Увы, никак", - говорит Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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