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В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена: названа точная дата

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2023, 22:32 обновлено 15 сентября, 22:34
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Встреча Байдена и Зеленского произойдет в Вашингтоне в четверг.
Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленский встретится с Байденом 21 сентября / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в Вашингтон. Это произойдет уже в ближайшие дни. Там он встретится с президентом США Джо Байденом. Это подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в четверг в Вашингтоне", - сообщает Салливан.

Советник президента США также заявил, что речь Байдена на Генассамблее ООН на следующей неделе будет в значительной степени посвящена Украине.

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Визит Зеленского в США

The Washington Post со ссылкой на источники писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке отправится в Вашингтон.

Визит Зеленского был согласован с администрацией американского президента Джо Байдена, чтобы подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет на сумму более 24 миллиардов долларов США дополнительной помощи Украине.

Президент ранее говорил, что хочет еще раз обсудить с Байденом вопрос передачи Украине ракет ATACMS радиусом действия до 300 км.

Это будет второй визит Зеленского в США с начала полномасштабной войны в Украине.

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война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Джо Байден
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