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ВСУ продвинулись на двух направлениях: названа самая "горячая" точка фронта

Алексей Тесля
16 сентября 2023, 18:51 обновлено 16 сентября, 19:01
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Продолжаются наступательные действия подразделений ВСУ, рассказала Анна Маляр.
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ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Подразделения Сил обороны имеют успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении в Донецкой области и частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки в Запорожской области.

"Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении. Там продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута. Горячо сейчас в Клещеевке и Курдюмовке. В районе Клещеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех", - рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских защитников в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

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Ситуация на юге

Замминистра обороны отметила, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

"Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", - написала она.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.

Маляр добавила, что на севере в приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировки войск для прикрытия государственной границы, а также осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения переброски украинских войск на горячие направления.

Ранее сообщалось, что ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Украинские военные имеют успехи в районах сразу нескольких населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупантов РФ выбивают под Бахмутом. ВСУ уничтожили почти всю технику россиян в районе Клещиевки, рассказал Максим Жорин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

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Бахмут война на Донбассе Анна Маляр война России и Украины
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