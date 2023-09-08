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Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

Алексей Тесля
8 сентября 2023, 15:13 обновлено 8 сентября, 15:17
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ВСУ уничтожили почти всю технику россиян в районе Клещиевки, рассказал Максим Жорин.
ВСУ
ВСУ идут вперед под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада

Больше половины села Клещиевка Донецкой области в районе Бахмута перешло под контроль Вооруженных сил Украины, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По всей линии населенных пунктов Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка российские оккупанты ежедневно несут потери в личном составе и вынуждены отступать, сообщил он в эфире Радио Свобода.

"Осталось небольшое количество, там, наверное, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается. На этом направлении мы создали такие условия для российских сил, что за последнее время они не имеют возможности пользоваться своей техникой", — подчеркнул украинский офицер.

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По его словам, в этом районе ВСУ уничтожили здесь почти всю технику россиян — танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта — а ту, что остается они не выгоняют или используют только в качестве "такси" или логистических средств ночью.

"Когда пехота сталкивается в ближнем бою, российские силы этого боя не выдерживают и вынуждены отступать", — добавил Жорин.

Ранее разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом. Бойцы 30-й бригады ВСУ выполняют спецзадания и принимают участие в штурмах на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

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Бахмут война России и Украины контрнаступление ВСУ
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