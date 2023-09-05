Спецоперация в тылу РФ: разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом

Бойцы 30-й бригады ВСУ выполняют спецзадания и принимают участие в штурмах на Донбассе.

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ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Военнослужащий 30-й бригады ВСУ Сергей рассказал, что о том, как бойцы его подразделения ходили в тыл к российским солдатам за линию фронта.

По его словам, его сослуживцы также выполняют спецзадания и принимают участие в штурмах. Об этом он рассказал в интервью Сurrenttime.

По его словам, недавно в районе Бахмута Донецкой области его подразделение должно были выйти на точку и на ней закрепиться, сделав наблюдательный пункт. Но оказалось, что территория в серой зоне уже занята российскими военными.

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Группа украинских военных при этом попала в засаду. Пришлось применять все знания и смекалку, чтобы уйти целыми.

"Начали нас с трех сторон обстреливать. Мы — отходить. Дрон висит над нами и сразу бросает. Только приход услышали, только упало — и сразу перебегали. Там два с чем-то километра было. Я прибежал и до вечера не курил даже", — вспоминает Сергей.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ на юге выбили врага и закрепляются на двух направлениях. Украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага, подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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