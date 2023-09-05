Спецоперация в тылу РФ: разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом

Военнослужащий 30-й бригады ВСУ Сергей рассказал, что о том, как бойцы его подразделения ходили в тыл к российским солдатам за линию фронта.
По его словам, его сослуживцы также выполняют спецзадания и принимают участие в штурмах. Об этом он рассказал в интервью Сurrenttime.
По его словам, недавно в районе Бахмута Донецкой области его подразделение должно были выйти на точку и на ней закрепиться, сделав наблюдательный пункт. Но оказалось, что территория в серой зоне уже занята российскими военными.
Группа украинских военных при этом попала в засаду. Пришлось применять все знания и смекалку, чтобы уйти целыми.
"Начали нас с трех сторон обстреливать. Мы — отходить. Дрон висит над нами и сразу бросает. Только приход услышали, только упало — и сразу перебегали. Там два с чем-то километра было. Я прибежал и до вечера не курил даже", — вспоминает Сергей.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ на юге выбили врага и закрепляются на двух направлениях. Украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага, подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.
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