Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

Украинские военные имеют успехи в районах сразу нескольких населенных пунктов.

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ВСУ продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, Фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Сил обороны Илья Евлаш рассказал о ситуации на южном фланге Бахмутского направления.

По его словам, наступление украинских защитников продолжается, бойцы ВСУ вытесняют противника, но он огрызается. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

По данным руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Сил обороны, украинские военные имеют успехи в районах сразу нескольких населенных пунктов:

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Клещиевки;

Андреевки;

Курдюмовки.

"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции на этих направлениях", - подчеркнул он.

Украинский офицер уточнил, что за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники:

артиллерийскую установку "МСТА-Б";

2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");

8 автомобилей;

несколько дронов разных типов;

пункт управления беспилотниками;

6 складов с боеприпасами.

"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшее было зафиксировано 376 обстрелов", - добавил Евлаш.

Что говорят в Генштабе о ситуации под Бахмутом

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ у Facebook, Силы обороны Украины продолжают оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию - на Мелитопольском направлении и наступательные действия - на Бахмутском направлении.

В районе ответственности оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области, добавили в Генштабе.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами. Украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о важности освобождения Андреевки под Бахмутом. Андреевка позволяет контролировать железную дорогу и окружить Бахмут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

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