Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Сил обороны Илья Евлаш рассказал о ситуации на южном фланге Бахмутского направления.
По его словам, наступление украинских защитников продолжается, бойцы ВСУ вытесняют противника, но он огрызается. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.
По данным руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Сил обороны, украинские военные имеют успехи в районах сразу нескольких населенных пунктов:
- Клещиевки;
- Андреевки;
- Курдюмовки.
"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции на этих направлениях", - подчеркнул он.
Украинский офицер уточнил, что за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники:
- артиллерийскую установку "МСТА-Б";
- 2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");
- 8 автомобилей;
- несколько дронов разных типов;
- пункт управления беспилотниками;
- 6 складов с боеприпасами.
"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшее было зафиксировано 376 обстрелов", - добавил Евлаш.
Что говорят в Генштабе о ситуации под Бахмутом
Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ у Facebook, Силы обороны Украины продолжают оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию - на Мелитопольском направлении и наступательные действия - на Бахмутском направлении.
В районе ответственности оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области, добавили в Генштабе.
Ситуация под Бахмутом
Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами. Украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного.
Напомним, ранее в ВСУ рассказали о важности освобождения Андреевки под Бахмутом. Андреевка позволяет контролировать железную дорогу и окружить Бахмут.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.
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