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РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

Алексей Тесля
11 сентября 2023, 19:07 обновлено 11 сентября, 19:15
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На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, рассказал Илья Евлаш.
РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и 'перемололи' сотни россиян
Стало известно об успехах ВСУ под Бахмутом / Коллаж: Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успехов на Бахмутском направлении, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Такое заявление он сделал в эфире "Суспильного".

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, с боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.

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"На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, которые применяют все имеющиеся средства вооружения, 527 раз в сутки военные РФ обстреляли позиции ВСУ, произошло 12 боев, в ходе которых ликвидировали 212 российских солдат", - рассказал Евлаш.

По его словам, в этом направлении армия РФ дважды применяла авиацию.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении, по информации Евлаша, армия РФ продолжает активно обстреливать позиции Сил обороны из артиллерии.

"За сутки произошло более 500 обстрелов, 20 раз применяли авиацию: вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52 и самолеты Су-25. На этом направлении украинские военные ликвидировали 65 российских окупантов и уничтожили ряд военной техники", - рассказал он.

Как сообщил украинский офицер, армия РФ ведет огневое поражение вблизи Серебрянского лесничества и Новоегоровки, Синьковки, Берестового, Северского и Верхнекаменского.

Что известно о ситуации под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупантов РФ выбивают под Бахмутом. ВСУ уничтожили почти всю технику россиян в районе Клещиевки, рассказал Максим Жорин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

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Бахмут война России и Украины контрнаступление ВСУ
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