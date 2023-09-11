РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и 'перемололи' сотни россиян

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успехов на Бахмутском направлении, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
По его словам, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Такое заявление он сделал в эфире "Суспильного".
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, с боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.
"На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, которые применяют все имеющиеся средства вооружения, 527 раз в сутки военные РФ обстреляли позиции ВСУ, произошло 12 боев, в ходе которых ликвидировали 212 российских солдат", - рассказал Евлаш.
По его словам, в этом направлении армия РФ дважды применяла авиацию.
Ситуация на Лимано-Купянском направлении
На Лимано-Купянском направлении, по информации Евлаша, армия РФ продолжает активно обстреливать позиции Сил обороны из артиллерии.
"За сутки произошло более 500 обстрелов, 20 раз применяли авиацию: вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52 и самолеты Су-25. На этом направлении украинские военные ликвидировали 65 российских окупантов и уничтожили ряд военной техники", - рассказал он.
Как сообщил украинский офицер, армия РФ ведет огневое поражение вблизи Серебрянского лесничества и Новоегоровки, Синьковки, Берестового, Северского и Верхнекаменского.
Что известно о ситуации под Бахмутом
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупантов РФ выбивают под Бахмутом. ВСУ уничтожили почти всю технику россиян в районе Клещиевки, рассказал Максим Жорин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.
Больше новостей:
- ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский
- ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута – Генштаб
- Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млн