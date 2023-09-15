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Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных спецоперациях

Юлия Куришко
15 сентября 2023, 20:10 обновлено 15 сентября, 20:32
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На ставке рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта.
Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных спецоперациях
Зеленский провел ставку / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел очередную Ставку главнокомандующего.

"Ставка. Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок", - отметил в своем Telegram-канале сказал Зеленский.

Президент заслушал отчет о завершенных специальных операциях и уделено внимание планированию будущих.

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Кроме того, рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта.

"Большой доклад Минстратегпрома относительно текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два российских патрульных корабля. Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков", сообщают в Страткоме ВСУ.

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений. Оккупанты для каждой атаки используют примерно одинаковое количество дронов. При этом они изменили тактику запусков БПЛА.

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война в Украине Владимир Зеленский
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