Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных спецоперациях

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел очередную Ставку главнокомандующего.
"Ставка. Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок", - отметил в своем Telegram-канале сказал Зеленский.
Президент заслушал отчет о завершенных специальных операциях и уделено внимание планированию будущих.
Кроме того, рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта.
"Большой доклад Минстратегпрома относительно текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два российских патрульных корабля. Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков", сообщают в Страткоме ВСУ.
ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям украинских военных.
РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений. Оккупанты для каждой атаки используют примерно одинаковое количество дронов. При этом они изменили тактику запусков БПЛА.
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