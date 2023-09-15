Оккупанты терроризируют гражданские судна в Черном море и сбрасывают авиабомбы

Гуменюк подчеркнула, что все рекомендуемые пути, морские и транспортные, сейчас под угрозой.

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Гуменюк рассказала об угрозах оккупантов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты терроризируют гражданские судна в Черном море - в радиоэфире угрожают суднам и предупреждают о невозможности следования.

Как сообщила Гуменюк в эфире телемарафона "Единственные новости", что россияне пытались высадиться на судно, провести там какую-то внутреннюю обзорную работу, убедиться, что там нет угрозы.

"Также мы наблюдаем большую активность тактической авиации, в частности в направлении от Крыма к острову Змеиный, в том числе с агрессивными выпадами типа сброса авиационных управляемых бомб по морским транспортным путям. Это международная навигация, вокруг Змеиного происходит концентрация навигационных транспортных маршрутов, рекомендованных путей, и все суда, и гражданские, и любые другие используют именно эти маршруты. Они проложены на картах", - пояснила пресс-секретарь. видео дня

Россияне, сбрасывая управляемые авиабомбы, усиливают минную опасность, в частности из-за того, что Черное море достаточно мощно заминировано с начала полномасштабного вторжения, напоминает Гуменюк.

"Минная опасность никуда не делась, она угрожает мирному судоходству, а добавление дополнительных взрывных устройств, которые сбрасываются с самолетов, это усиление опасности", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что все рекомендуемые пути, морские и транспортные, сейчас под угрозой.

Напомним, что ГУР сообщили о том, что ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю"Сергей Котов". Глава Минцифры Федоров поделился фрагментом видео, где морской дрон совершает атаку на российский корабль.

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два российских патрульных корабля. Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков", сообщают в Страткоме ВСУ.

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