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За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

Юлия Куришко
14 сентября 2023, 16:59 обновлено 14 сентября, 17:13
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Увеличение атаки дронов может быть связано с тем, что Россия смогла развернуть у себя производство, считает Коваленко.
За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак
Коваленко рассказал об увеличении атак дронами / коллаж: Главред, фото: ОК "Юг", defence-ua.com, скриншот: видео

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что за первые две недели сентября по территории Украины был совершен налет 234-х дронов-камикадзе.

Эксперт в своем Telegram-канале поделился, что частота атак дронов по Украине возросла. Это может быть связано с тем, что Россия смогла развернуть у себя производство.

"То, что Россия у себя развернула производство Shahed-136 в таком количестве, что они могут не "экономить", я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, могу констатировать то, что такое количество атак на сегодняшний день не рекордное", - подчеркнул Коваленко.

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Он добавил, что рекорд налетов Shahed-136 был установлен в мае - 413. В июне было применено - 197, в июле - 246, в августе - 167 дронов-камикадзе.

"Особое внимание на себя обращает август. Не думаю, что сейчас речь может идти о массовом производстве, а скорее о накоплении, в связи с подготовкой к разрыву зернового соглашения", - пояснил эксперт.

По словам Коваленко, только по итогам атак дронов до конца сентября можно будет оценивать то, имеет ли Россия потенциал.

"Но если между налетами Shahed-136 в ближайшее время начнут возникать более длительные паузы, а количество единиц уменьшаться, то я этому явлению не удивлюсь", - добавил он.

Напомним, что в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области. Наталья Гуменюк сообщила, что россияне не могут смириться, что даже без зернового соглашения, которое они сорвали, Украина остается мощным зернотрейдером.

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений. Страна-агрессор Россия бьет беспилотниками преимущественно по портовой инфраструктуре в Одесской области. Противник фактически каждую ночь уже наносит удары "Shahed".

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война в Украине Александр Коваленко
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