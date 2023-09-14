УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

Алёна Воронина
14 сентября 2023, 14:01 обновлено 14 сентября, 14:07
20
Оккупанты для каждой атаки используют примерно одинаковое количество дронов. При этом они изменили тактику запусков БПЛА.
Юрий, дроны Шахед
Оккупанты изменили тактику атак дронами/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Российские оккупанты в течение последнего месяца почти каждый день атакуют Украину дронами-камикадзе Shahed. При этом каждый раз они применяют почти одинаковое количество дронов – от 20 до 30.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отмечает, что захватчики во время ночных ударов действуют будто бы по шаблону.

"Менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо, уже всё фактически шаблонно. Потому, что примерное количество БПЛА – 20-30, примерный процент сбития, средства поражения, которые мы используем тоже стабильно. Противник фактически каждую ночь уже наносит удары "Shahed", – рассказал Игнат.

видео дня

Также он отметил, что страна-агрессор Россия бьет беспилотниками преимущественно по портовой инфраструктуре в Одесской области. Но в этих атаках в последнее время появились изменения – захватчики атакуют дронами из разных регионов РФ.

"Раньше это было одно – два (направления – ред.), а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", – рассказал командование Воздушных сил ВСУ.

Атака оккупантов по Одесской области 13 сентября

В ночь на 13 сентября РФ атаковала Одесскую область. Была повреждена припортовая и другая гражданская инфраструктура, вспыхнул пожар. Шесть человек пострадали: три человека в тяжелом и три в состоянии средней тяжести доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Позже стало известно, что 7 человек пострадали. Среди пострадавших – шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

В ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области. Силам обороны удалось сбить 84% целей, запущенных противником. Впрочем, "прилетов" не удалось избежать. В частности, и из-за возгорания от обломков сбитых российско-иранских БПЛА. В результате вражеской атаки было повреждено много грузовых автомобилей, которые стояли у портов в ожидании загрузки.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что РФ изменила тактику ударов дронами. Оккупанты начали использовать больше дронов во время каждой атаки, и запускают их такими путями, чтобы приглушить звук.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ дроны вторжение России Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

14:01 Украина
Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

12:59 Деньги
"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ

"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ

11:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:12

"Требую песню с Потапом о Смешариках": Бабкин выпустил песню "Зрада" и получил от фанатов

14:10

Волонтеры "Украинской команды" передали сотрудникам ГУР партию дронов-камикадзе (видео)

14:01

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

13:39

Белиссимо: Евгений Клопотенко показал, как правильно приготовить кускус

13:03

Уход Путина и смена власти в России: генерал назвал сценарий для "башен Кремля"

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
12:59

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

12:33

Отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева - избивает собак и боится животных

12:20

Мило и тепло, но очень опасно: почему нельзя брать собаку в постель

12:16

Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд

Реклама
11:54

Женщина кормит мужа грудью уже 2 года: результат превзошел все ожидания

11:50

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ и зачищаем полосу на 10-15 км

11:37

"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФВидео

11:23

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник

11:21

Про Оливье можно забыть: этот рецепт салата обожали в советское время

11:08

Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"Видео

10:55

Что будет со светом в сентябре-октябре: в Укрэнерго сделали прогноз

10:45

Почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи: языковед ошарашил объяснениемВидео

10:41

"Неправильный тон": Писториус резко ответил на просьбы передать Украине ракеты Taurus

10:34

Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама

09:45

Украина впервые поразила подлодку и корабль РФ ракетами Storm Shadow – Sky News

Реклама
09:44

"Какого черта мы ждем?": Джонсон раскритиковал Запад за промедление с помощью Украине

09:43

Даже тереть ничего не нужно: как очистить желтизну в ванной быстро и дешево

09:24

Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink, чтобы отгородиться от войны – WP

08:52

В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

08:39

Гороскоп на завтра 15 сентября 2023: Весам - испытания, Дева помотают нервы

08:37

Почему Польша не принимает наше зерно?мнение

08:33

"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

08:29

Какой праздник отмечается 14 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:25

Совсем как в "Рошен": готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться

08:16

Путин не хочет переговоров, война может продолжаться много лет - глава Бундесвера

07:04

"Попали по установке ПВО": в Евпатории прогремели взрывы, в небо поднялся столб дымаВидео

06:45

ATACMS и Taurus для Украины: Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией

06:22

Зачем Путин клянчит оружие у корейского пельменямнение

05:00

Это сработает: 5 главных отличий ужа от гадюки

04:05

Какие авто должны проходить техосмотр: что надо знать, чтобы не ухлопать машину

03:15

Есть шансы выйти на Азовское побережье: Жданов спрогнозировал успехи ВСУ на осень

03:13

Фаршированные перцы от Евгения Клопотенко: просто, но невероятно вкусно

02:40

Как можно освежить дыхание: действенные способы избавиться от плохого запаха изо рта

02:06

Эксперт спрогнозировал, скоро ли россияне "предъявят" Путину за его провалы

01:51

"Есть плешь преткновения": Сотник объяснил, почему переговоры с РФ невозможныВидео

Реклама
01:21

Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна

00:57

"Будут уничтожать города": полковник назвал ракеты, которые Иран может передать РФ

13 сентября, среда
23:52

Сгниет нос: популярная в РФ ведущая и светская дива "доигралась" с пластикой на лице

23:23

У четверти - связи с РФ: оргкомитет "Мисс Украины" дисквалифицировал участниц

22:59

Выборы во время войны: социолог пояснил, как украинцы относятся к такой идее

22:59

Осадчая рассказала, где и чем будет заниматься ее старший сын Илья

22:58

"Цель будет достигнута не скоро": в Чехии сделали прогноз об окончании войны

22:43

КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам - Буданов

22:34

Друг больной раком в последней стадии Шеннен Доэрти рассказал про ее состояние

22:28

"Поставил и снимай. Все пускают слюни": Денисенко высказалась, конкурирует ли с Мишиной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять