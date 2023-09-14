РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

Оккупанты для каждой атаки используют примерно одинаковое количество дронов. При этом они изменили тактику запусков БПЛА.

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Оккупанты изменили тактику атак дронами/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Российские оккупанты в течение последнего месяца почти каждый день атакуют Украину дронами-камикадзе Shahed. При этом каждый раз они применяют почти одинаковое количество дронов – от 20 до 30.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отмечает, что захватчики во время ночных ударов действуют будто бы по шаблону.

"Менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо, уже всё фактически шаблонно. Потому, что примерное количество БПЛА – 20-30, примерный процент сбития, средства поражения, которые мы используем тоже стабильно. Противник фактически каждую ночь уже наносит удары "Shahed", – рассказал Игнат. видео дня

Также он отметил, что страна-агрессор Россия бьет беспилотниками преимущественно по портовой инфраструктуре в Одесской области. Но в этих атаках в последнее время появились изменения – захватчики атакуют дронами из разных регионов РФ.

"Раньше это было одно – два (направления – ред.), а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", – рассказал командование Воздушных сил ВСУ.

Атака оккупантов по Одесской области 13 сентября

В ночь на 13 сентября РФ атаковала Одесскую область. Была повреждена припортовая и другая гражданская инфраструктура, вспыхнул пожар. Шесть человек пострадали: три человека в тяжелом и три в состоянии средней тяжести доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Позже стало известно, что 7 человек пострадали. Среди пострадавших – шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

В ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области. Силам обороны удалось сбить 84% целей, запущенных противником. Впрочем, "прилетов" не удалось избежать. В частности, и из-за возгорания от обломков сбитых российско-иранских БПЛА. В результате вражеской атаки было повреждено много грузовых автомобилей, которые стояли у портов в ожидании загрузки.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что РФ изменила тактику ударов дронами. Оккупанты начали использовать больше дронов во время каждой атаки, и запускают их такими путями, чтобы приглушить звук.

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