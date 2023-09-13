'Атака продолжалась более 4 часов': в ВСУ раскрыли о целях врага в Одесской области

Гуменюк рассказала, что "прилетов" не удалось избежать. В частности, и из-за возгорания от обломков сбитых БПЛА.

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Россия атаковала Одесскую область дронами / коллаж: Главред, фото: Одесская областная прокуратура

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью, 13 сентября, страна-агерсорка Россия осуществила мощную атаку дронов по югу Украины.

Как сообщила Гуменюк для 24 канала, Силы обороны сумели сбить 84% целей, запущенных врагом. Впрочем," прилетов " не удалось избежать. В частности, и из-за возгорания от обломков сбитых российско-иранских БПЛА.

"На этот раз Силам обороны удалось уничтожить 32 российских "Шахеда" из 38 запущенных. Враг не жалел барражирующих снарядов, выпуская их несколькими волнами", - говорит Гуменюк.

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Атака российской армии на область продолжалась более четырех часов, в течение которых украинские военные пытались уничтожить все, что летело в сторону Украины.

"В результате вражеской атаки было повреждено много грузовых автомобилей, которые стояли возле портов в ожидаемые загрузки. 7 водителей получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", - подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Атака РФ на Одесскую область

Напомним, что ночью РФ атаковала Одесскую область и повредили портовую инфраструктуру. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. Раздались взрывы, были попадания.

Из-за массированного дронового удара по Одесской области 7 человек пострадали - есть разрушения. Среди пострадавших-шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Россия ударила "Шахедами" по Одесской области. В течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки погиб человек.

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