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Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

Алина Дембицкая
11 сентября 2023, 22:58 обновлено 11 сентября, 22:58
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Ракеты были нацелены на грузовое судно под флагом Либерии, которое стояло в порту Украины.
корабль, ракета
Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия 24 августа ударила несколькими ракетами по гражданскому грузовому судну в порту Черного моря. Эту информацию официально подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего выступления в парламенте, пишет Reuters.

"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные обстреляли гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", - сказал Риши Сунак.

Премьер Британии рассказал, что ракеты были нацелены на грузовое судно под флагом Либерии, которое стояло в порту. При этом две ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из ракетоносца Черноморского флота. К счастью, украинские защитники успешно отбили эту атаку.

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"Путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти атаки показывают, насколько он в отчаянии. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, Россия наносит ущерб остальному миру", - приводит издание слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

Журналисты также обратили внимание на то, что это первый случай, когда официальное лицо прокомментировало обстрел корабля, который стал мишенью с начала работы нового зернового коридора в Черном море.

Зерновая сделка

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия вышла из "зернового соглашения " летом 2023 года, оправдывая решение якобы ударами Украины по флоту оккупантов возле Крыма. С тех пор российские делегаты неоднократно намекали путем шантажа, что Кремль согласится возобновить соглашение в обмен на уступки со стороны Запада – ослабление санкций.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о возобновлении "зерновой сделки" при посредничестве Стамбула. Во время пресс-конференции в Сочи 4 сентября Путин в очередной раз начал выдвигать Западу условия, полное выполнение которых якобы должно было бы разблокировать предыдущие "зерновые" договоренности.

Между тем Россия использует дестабилизацию в Черном море, чтобы устранить Украину как конкурента по экспорту зерна в третьи страны. Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно.

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