Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

Страна-агрессоор Россия негативно отреагировала на совместные с американской стороной военные учения в Армении.

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Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В Армении в понедельник, 11 сентября, стартовали совместные с США военные учения "Eagle Partner 2023", которые продлятся до 20 сентября. Об этом сообщает News.am со ссылкой на Минобороны Армении.

Как отмечается, учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Цель учений – повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство ради мира".

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В свою очередь страна-агрессоорка Россия негативно отреагировала на эти совместные с американской стороной военные учения в Армении. Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет "разобраться", почему Армения проводит военные учения с США, а не с ОДКБ.

"На фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет о желании проводить учения с американцами – наверняка для нас это решения, которые требуют очень и очень глубокого анализа, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения и какие цели преследуются", - цитирует Пескова пропагандистский ТАСС.

Отношения между Арменией и РФ

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 году. Так, Ереван выступил против учений под названием "Нерушимое братство-2023", которые анонсировала агрессор Россия на территории Армении.

Кроме того, Никол Пашинян резко "наехал" на РФ из-за невыполнения своей роли в урегулировании Карабахского кризиса. Он заявил о том, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства.

Также недавно Пашинян заявил, что его стране не следовало бы полагаться исключительно на Россию в вопросах безопасности. В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.

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