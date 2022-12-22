Москва не выполняет обязательства по Карабаху: Пашинян резко "наехал" на РФ

Трехстороннее соглашение не исполняют российские миротворцы, подчеркнул премьер Армении.

Никол Пашинян / Фото: Sputnik Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал резкое заявление о невыполнении Россией своей роли в урегулировании Карабахского кризиса.

Он заявил о том, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства. Заявление армянского премьера транслировали на News.am.

Он подчеркнул, что согласно шестому пункту трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и РФ от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение.

"На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор", - добавил Пашинян.

Как известно, Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном.

Напомним, ранее азербайджанскими военными была взята под контроль высота Гирхгиза, а также установлен контроль над высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.

"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Гратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских незаконных вооруженных формирований, а также несколько гаубиц Д-3, военные транспортные средства и множество боеприпасов", — сообщает Минобороны Азербайджана.

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