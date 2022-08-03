Война в Карабахе: Азербайджан начал операцию "Возмездие" и взял под контроль высоты

Азербайджан наносит удары по армянским оккупантам в Карабахе / Скриншот

В результате возобновившихся боевых действий в Карабахе один из азербайджанских солдат погиб. Официальный Баку обвинил Армению в грубом нарушении договора.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

"В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий – солдат Казимов Анар Рустам оглу", - говорится в сообщении.

В ответ Азербайджан объявил о проведении в Карабахе "антитеррористической операции", сообщает издание Minval.

По его информации, на данный момент в результате операции убиты трое и ранены еще 15 членов армянских вооруженных формирований в Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что боевые действия велись на территории, где находится "миротворческий контингент" из россии. Согласно предварительной информации, там в Лачинском районе находилось до 2 тысяч российских оккупантов.

Что известо о результатах операции Возмездие

Азербайджанскими военными была взята под контроль высота Гирхгиза, а также установлен контроль над высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.

"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Гратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских незаконных вооруженных формирований, а также несколько гаубиц Д-3, военные транспортные средства и множество боеприпасов", — сообщает Минобороны Азербайджана.

Ранее Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление российского министерства обороны о том, что Азербайджан якобы покинул свои позиции на территории "Нагорного Карабаха".

Там напомнили, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух", как говорят в РФ. Название упомянутого села - Фаррух.

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