Армения дерзко "опрокинула" Россию: Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 году

Учений под названием "Нерушимое братство-2023", которые анонсировала агрессор Россия, на территории Армении не будет, поскольку против этого выступил Ереван.

Армения уже проинформировала ОДКБ о своей позиции по учениям - Пашинян / Коллаж odkb-csto.org, скриншот YouTube

Армения не считает целесообразным проведение военных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории своего государства в 2023 году. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщает Интерфакс, в ходе пресс-конференции он сказал, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ в этом году.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - отметил Пашинян.

Примечательно, такие учения 1 января 2023 года анонсировала страна-оккупант Россия, которая считается лидером этого блока.

"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - говорились в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян 23 ноября прошлого года отказался от подписания проекта декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проекта о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

В Ереване критикуют Россию, которая никак не помогла Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах, которую армянские войска проиграли в 2020 году. Армяне неоднократно обращались за военной помощью в ОДКБ, членом которого является страна, однако получали отказ.

ОДКБ и война России против Украины

Страны российского блока Организации договора о коллективной безопасности решили не вступать в войну России против Украины. Фактически они не поддержали агрессию Москвы в отношении Киева. В прошлогоднем майском итоговом заявлении о войне не было сказано ни слова.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов грозился вводом войск ОДКБ на оккупированные территории Украины. Однако история так ничем и не закончилась.

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