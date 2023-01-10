Армения дерзко "опрокинула" Россию: Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 году

Армения не считает целесообразным проведение военных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории своего государства в 2023 году. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Как сообщает Интерфакс, в ходе пресс-конференции он сказал, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ в этом году.
"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - отметил Пашинян.
Примечательно, такие учения 1 января 2023 года анонсировала страна-оккупант Россия, которая считается лидером этого блока.
"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - говорились в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян 23 ноября прошлого года отказался от подписания проекта декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проекта о совместных мерах по оказанию помощи Армении.
В Ереване критикуют Россию, которая никак не помогла Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах, которую армянские войска проиграли в 2020 году. Армяне неоднократно обращались за военной помощью в ОДКБ, членом которого является страна, однако получали отказ.
ОДКБ и война России против Украины
Страны российского блока Организации договора о коллективной безопасности решили не вступать в войну России против Украины. Фактически они не поддержали агрессию Москвы в отношении Киева. В прошлогоднем майском итоговом заявлении о войне не было сказано ни слова.
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов грозился вводом войск ОДКБ на оккупированные территории Украины. Однако история так ничем и не закончилась.
В сентябре 2022 года три участника ОДКБ – Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан – после объявления мобилизации в РФ напомнили своим гражданам, что участие в войне территории третьих стран грозит им уголовной ответственностью.
Смотрите видео ТСН - в чем причина конфликтов в ОДКБ
Другие новости:
- СМИ нашли доказательства того, что Армения передала РФ 4 истребителя для войны в Украине
- "Одним махом присоединить Грузию и Армению": Путин решил открыть второй фронт - СМИ
- Армения не жертва. Почему в конфликте с Азербайджаном не может быть аналогий с украинской трагедией