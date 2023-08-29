В сентябре Кремль проведет учения войск ОДКБ: в ВСУ оценили угрозу

В сентябре на территории Беларуси пройдет ряд совместных учений "Организации договора коллективной безопасности", говорит генерал Сергей Наев.

https://glavred.info/ukraine/v-sentyabre-kreml-provedet-ucheniya-voysk-odkb-v-vsu-ocenili-ugrozu-10496542.html Ссылка скопирована

Генерал Наев заверил, что ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролируемая / коллаж Главред, фото УНИАН и "Гродно+"

В сентябре нынешнего года на территории Беларуси пройдет ряд совместных учений подконтрольной путинскому режиму "Организации договора коллективной безопасности". Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как говорит генерал, такие учения могут использоваться страной-агрессором Россией для легитимизации наращивания военного присутствия на территории Беларуси.

"В сентябре этого года на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военного присутствия. Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов для возобновления активных действий с северного направления. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключаются", – подчеркнул Наев.

видео дня

Наев заверил, что ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролируемая, оснований для резких изменений ситуации нет. А русские оккупанты при этом полностью вывели подразделения своих наземных войск из Беларуси и частью отправили в резерв, а частью отправили в наступление по направлению "Купянск – Лиман".

Ситуация в Беларуси

Режим Лукашенко проводил совместные с Россией военные учения по меньшей мере до 27 августа.

Речь шла, в частности, о полигонах вблизи украинской границы. Среди названных - полигон "Осиповичи", где, согласно спутниковым данным, размещена база "вагнеровцев".

Эксперты неоднократно настаивали, что Россия будет использовать территорию Беларуси для провокаций на границах Украины и стран ЕС. Тогда как у переброшенных сил ЧВК "Вагнер" недостаточно мощностей, чтобы спланировать организованное наступление на какую-то из стран-соседок Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.