Мир был убежден, что Украина падет за 3 дня, а Киев – через три недели – Резников

Западный мир только сейчас начинает понимать, что Украина – восточный щит Европы и НАТО. Страны Запада ожидали падения украинского государства за 3 дня, а столицы Киева – за три недели. Поэтому украинцам давали только партизанское оружие – Stinger, NLAW, Carl Gustav. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
В интервью журналистке Андриане Кучер он рассказал о том, что страны-партнеры не верили в способность Украины к сопротивлению и "предполагали" быстрое падение обороны государства.
По словам министра, поэтому они давали вооружения исключительно для партизанской войны.
"Они были убеждены, что Украина падет через три дня, а Киев через три недели, и будет партизанская война. Их разведка, их аналитики, их политики советовали своим лидерам, и поэтому нам не давали современное оружие, кроме сугубо партизанского — Stinger, NLAW, Carl Gustav, стрелковое оружие. Это все для партизанской войны", - объяснил Резников.
Также Алексей Резников подчеркнул, что тяжелые вооружения Украина начала получать только после того, как союзники увидели, как украинцы способны сражаться до последнего.
Контрнаступление ВСУ
В разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что ВСУ идут вперед, несмотря на упорные бои. Аналитики акцентировали внимание на продвижение украинской армии на Бердянском направлении и безуспешных атаках оккупантов РФ под Купянском Харьковской области.
У ВСУ есть множество способов, как перерезать "сухопутный коридор" оккупантов РФ в Крым. По мнению аналитиков Института изучения войны, освобождение Мелитополя Запорожской области – только один из путей.
ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется, считает военный эксперт Александр Мусиенко. В интервью Главреду он поделился мнением, согласно которому динамика боевых действия, которая наблюдается сейчас, не указывает на стремительное продвижение войск.
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