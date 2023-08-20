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Мир был убежден, что Украина падет за 3 дня, а Киев – через три недели – Резников

Андрей Ганчук
20 августа 2023, 16:49 обновлено 20 августа, 16:49
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Украине предоставляли оружие для партизанской войны и не верили в способность народа сражаться с войсками агрессора России, сказал Алексей Резников.
ВСУ, Резников
Мир не верил в Украину и давал оружие только для партизанской войны - Резников / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, скриншот YouTube

Западный мир только сейчас начинает понимать, что Украина – восточный щит Европы и НАТО. Страны Запада ожидали падения украинского государства за 3 дня, а столицы Киева – за три недели. Поэтому украинцам давали только партизанское оружие – Stinger, NLAW, Carl Gustav. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью журналистке Андриане Кучер он рассказал о том, что страны-партнеры не верили в способность Украины к сопротивлению и "предполагали" быстрое падение обороны государства.

По словам министра, поэтому они давали вооружения исключительно для партизанской войны.

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"Они были убеждены, что Украина падет через три дня, а Киев через три недели, и будет партизанская война. Их разведка, их аналитики, их политики советовали своим лидерам, и поэтому нам не давали современное оружие, кроме сугубо партизанского — Stinger, NLAW, Carl Gustav, стрелковое оружие. Это все для партизанской войны", - объяснил Резников.

Также Алексей Резников подчеркнул, что тяжелые вооружения Украина начала получать только после того, как союзники увидели, как украинцы способны сражаться до последнего.

Контрнаступление ВСУ

В разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что ВСУ идут вперед, несмотря на упорные бои. Аналитики акцентировали внимание на продвижение украинской армии на Бердянском направлении и безуспешных атаках оккупантов РФ под Купянском Харьковской области.

У ВСУ есть множество способов, как перерезать "сухопутный коридор" оккупантов РФ в Крым. По мнению аналитиков Института изучения войны, освобождение Мелитополя Запорожской области – только один из путей.

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется, считает военный эксперт Александр Мусиенко. В интервью Главреду он поделился мнением, согласно которому динамика боевых действия, которая наблюдается сейчас, не указывает на стремительное продвижение войск.

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