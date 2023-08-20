Что нельзя делать 22 августа, чтобы не привлечь беды и несчастье: приметы

22 августа церковь почитает память апостола Матфия. В народном календаре - Матфей Ненасытный. Считается, что он стал 12-м апостолом Христа после предательства Иуды Искариота.
Наши предки верили, что в этот день змеи нападают на коров, но не для того, чтобы укусить, а чтобы выпить молоко.
Что можно делать 22 августа
- В этот день можно оставить коров дома. Также лучше доить их за закрытыми дверями, чтобы это не увидели змеи.
- 22 августа на стол можно подать кисломолочные продукты. А вот от молока лучше отказаться.
- Это отличный день для решения мелких проблем.
Что нельзя делать 22 августа
1. Нельзя 22 августа носить украшения. Считается, что разряженная женщина может привлечь к себе нечистую силу и болезни.
2. Нельзя 22 августа надевать черную и темную одежду. Это может притянуть беды и несчастья.
3. Нельзя 22 августа тереть ладони друг о дружку. Предки верили, что из-за этого можно стать бедным.
4. Нельзя 22 августа хвалиться успехами. Считается, что такие разговоры могут отпугнуть счастье.
5. Нельзя 22 августа есть молоко, яйца, мясо и рыбу. Это связано с Успенским постом.
Приметы 22 августа
- Если в этот день обильная роса, то будет жарко.
- Если рыба не клюет, то это к ненастью.
- Если ветер с юга, то зима будет снежной, появились вихри - зима будет суровой, сухая погода - зима поздняя.
- Если на дороге увидели ужа, то будет дождь.
Вас также заинтересует: