Что нельзя делать 22 августа, чтобы не привлечь беды и несчастье: приметы

Что можно делать 22 августа. Предки в этот день были особенно осторожными.

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Что нельзя делать 22 августа / фото: pexels

22 августа церковь почитает память апостола Матфия. В народном календаре - Матфей Ненасытный. Считается, что он стал 12-м апостолом Христа после предательства Иуды Искариота.

Наши предки верили, что в этот день змеи нападают на коров, но не для того, чтобы укусить, а чтобы выпить молоко.

Что можно делать 22 августа

В этот день можно оставить коров дома. Также лучше доить их за закрытыми дверями, чтобы это не увидели змеи.

22 августа на стол можно подать кисломолочные продукты. А вот от молока лучше отказаться.

Это отличный день для решения мелких проблем.

Что нельзя делать 22 августа

1. Нельзя 22 августа носить украшения. Считается, что разряженная женщина может привлечь к себе нечистую силу и болезни.

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2. Нельзя 22 августа надевать черную и темную одежду. Это может притянуть беды и несчастья.

3. Нельзя 22 августа тереть ладони друг о дружку. Предки верили, что из-за этого можно стать бедным.

4. Нельзя 22 августа хвалиться успехами. Считается, что такие разговоры могут отпугнуть счастье.

5. Нельзя 22 августа есть молоко, яйца, мясо и рыбу. Это связано с Успенским постом.

Приметы 22 августа

Если в этот день обильная роса, то будет жарко.

Если рыба не клюет, то это к ненастью.

Если ветер с юга, то зима будет снежной, появились вихри - зима будет суровой, сухая погода - зима поздняя.

Если на дороге увидели ужа, то будет дождь.

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