Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

21 августа церковь почитает память мученика Мирона. В народном календаре - Миронов день. Предки по направлению ветра в этот день проводили различные обряды.
Молодые парни могли приворожить любимую девицу. Для этого они выходили к перекрестку и шептали нужные слова. Если ветер подул в лицо, то заговор сбудется.
Что можно делать 21 августа
- В этот день можно заниматься закруткой на зиму.
- 21 августа можно собирать ежевику. Считается, что в этот день она поспевала и давала возможно делать заготовки на зиму.
- Молодые девушки собирали листья растений и добавляли их в чай.
Что нельзя делать 21 августа
1. Нельзя 21 августа ругаться. Считается, что это приведет к проблемам. Под особенным запретом конфликты в семье.
2. Нельзя 21 августа любоваться в зеркале. Это может привести к несчастью, а вся красота останется в зеркальном мире.
3. Нельзя 21 августа работать в поле. Предки верили, что это притянет болезни. Все дела лучше завершить до обеда, а вечером собирать урожай и работать на кухне.
4. Нельзя 21 августа свататься и играть свадьбы. Считается, что жизнь в браке будет несчастна.
Приметы 21 августа
- Если утром на траве иней, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если на кустах много ягод, то будет суровая зима.
- Если лягушки квакают громко, то день будет дождливым.
Вас также заинтересует: