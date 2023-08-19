Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

Что нельзя делать 21 августа. Старые приметы и запреты, которые могут спровоцировать конфликты в семье.

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Что нельзя делать 21 августа / фото: pexels

21 августа церковь почитает память мученика Мирона. В народном календаре - Миронов день. Предки по направлению ветра в этот день проводили различные обряды.

Молодые парни могли приворожить любимую девицу. Для этого они выходили к перекрестку и шептали нужные слова. Если ветер подул в лицо, то заговор сбудется.

Что можно делать 21 августа

В этот день можно заниматься закруткой на зиму.

21 августа можно собирать ежевику. Считается, что в этот день она поспевала и давала возможно делать заготовки на зиму.

Молодые девушки собирали листья растений и добавляли их в чай.

Что нельзя делать 21 августа

1. Нельзя 21 августа ругаться. Считается, что это приведет к проблемам. Под особенным запретом конфликты в семье.

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2. Нельзя 21 августа любоваться в зеркале. Это может привести к несчастью, а вся красота останется в зеркальном мире.

3. Нельзя 21 августа работать в поле. Предки верили, что это притянет болезни. Все дела лучше завершить до обеда, а вечером собирать урожай и работать на кухне.

4. Нельзя 21 августа свататься и играть свадьбы. Считается, что жизнь в браке будет несчастна.

Приметы 21 августа

Если утром на траве иней, то в следующем году будет богатый урожай.

Если на кустах много ягод, то будет суровая зима.

Если лягушки квакают громко, то день будет дождливым.

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