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Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

Ангелина Подвысоцкая
19 августа 2023, 19:00
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Что нельзя делать 21 августа. Старые приметы и запреты, которые могут спровоцировать конфликты в семье.
приметы, погода
Что нельзя делать 21 августа / фото: pexels

21 августа церковь почитает память мученика Мирона. В народном календаре - Миронов день. Предки по направлению ветра в этот день проводили различные обряды.

Молодые парни могли приворожить любимую девицу. Для этого они выходили к перекрестку и шептали нужные слова. Если ветер подул в лицо, то заговор сбудется.

Что можно делать 21 августа

  • В этот день можно заниматься закруткой на зиму.
  • 21 августа можно собирать ежевику. Считается, что в этот день она поспевала и давала возможно делать заготовки на зиму.
  • Молодые девушки собирали листья растений и добавляли их в чай.

Что нельзя делать 21 августа

1. Нельзя 21 августа ругаться. Считается, что это приведет к проблемам. Под особенным запретом конфликты в семье.

видео дня

2. Нельзя 21 августа любоваться в зеркале. Это может привести к несчастью, а вся красота останется в зеркальном мире.

3. Нельзя 21 августа работать в поле. Предки верили, что это притянет болезни. Все дела лучше завершить до обеда, а вечером собирать урожай и работать на кухне.

4. Нельзя 21 августа свататься и играть свадьбы. Считается, что жизнь в браке будет несчастна.

Приметы 21 августа

  • Если утром на траве иней, то в следующем году будет богатый урожай.
  • Если на кустах много ягод, то будет суровая зима.
  • Если лягушки квакают громко, то день будет дождливым.

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