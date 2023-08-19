Что нельзя делать 20 августа, чтобы в семье не было проблем: приметы дня

20 августа церковь почитает память 22 угодников Божьих, празднует Преображение Господне. В этот день также вспоминают и о Марина-Пимена. Считается, что преподобный Пимен имел дар целительства. А Марин жил во времена римских императоров Валериана и Галлиена. Ему отрубили голову язычники.
В этот день благословляется постная пища без растительного масла. Предки в этот день прощались с летом, наблюдали за улетающими журавлями и аистами. Также они угощали больных и нищих фруктами и медом.
Что можно делать 20 августа
- В этот день нужно пить чай с малиной. Предки верили, что если девушки найдут в лесу малину и загадают желания, поедая три ягоды с куста, то это желание сбудется.
- 20 августа муж и жена должны провести время вместе. Если они будут помогать друг другу, то семья станет крепче.
- Это отличный день для крещения детей и взрослых.
- В этот день нужно идти в баню. Считается, что это поможет очиститься от болезней.
Что нельзя делать 20 августа
1. Нельзя 20 августа обежать аистов. Особенно это касается тех, кто собирался завести детей. В таком случае птица может лишить человека возможности обрести пополнения в семье.
2. Нельзя 20 августа менять постельное белье. Считается, что между супругами начнутся ссоры.
3. Нельзя 20 августа в темноту выходить из дома без большой нужды. Предки верили, что в такое время можно подцепить болезни.
4. Нельзя 20 августа работать. Это касается женщин. Им можно лишь готовить еду, стирать пеленку и присматривать за животными.
5. Нельзя 20 августа принимать быстрые решения. В этот день можно попасть впросак.
6. Нельзя 20 августа играть свадьбы. Считается, что брак будет коротким.
Приметы 20 августа
- Если аисты готовятся к отлету, то осень будет ранней и холодной.
- Если рассвет алый и красочный, то будет дождь.
- Если в паутине нет пауков, то погода испортится.
- Если паук рвет паутину, то будет сильный ветер.
- Если петухи поют дружно и громко, то будет жаркий день.
- Если ласточки собираются в большие стаи, то будет гроза.
- Если вокруг Луны алое кольцо, то будет ветреная, но сухая погода.
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