Что нельзя делать 20 августа, чтобы в семье не было проблем: приметы дня

Что можно делать 20 августа. Важные приметы и запреты, которые притянут в семью счастье.

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Что нельзя делать 20 августа / фото: pexels

20 августа церковь почитает память 22 угодников Божьих, празднует Преображение Господне. В этот день также вспоминают и о Марина-Пимена. Считается, что преподобный Пимен имел дар целительства. А Марин жил во времена римских императоров Валериана и Галлиена. Ему отрубили голову язычники.

В этот день благословляется постная пища без растительного масла. Предки в этот день прощались с летом, наблюдали за улетающими журавлями и аистами. Также они угощали больных и нищих фруктами и медом.

Что можно делать 20 августа

В этот день нужно пить чай с малиной. Предки верили, что если девушки найдут в лесу малину и загадают желания, поедая три ягоды с куста, то это желание сбудется.

20 августа муж и жена должны провести время вместе. Если они будут помогать друг другу, то семья станет крепче.

Это отличный день для крещения детей и взрослых.

В этот день нужно идти в баню. Считается, что это поможет очиститься от болезней.

Что нельзя делать 20 августа

1. Нельзя 20 августа обежать аистов. Особенно это касается тех, кто собирался завести детей. В таком случае птица может лишить человека возможности обрести пополнения в семье.

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2. Нельзя 20 августа менять постельное белье. Считается, что между супругами начнутся ссоры.

3. Нельзя 20 августа в темноту выходить из дома без большой нужды. Предки верили, что в такое время можно подцепить болезни.

4. Нельзя 20 августа работать. Это касается женщин. Им можно лишь готовить еду, стирать пеленку и присматривать за животными.

5. Нельзя 20 августа принимать быстрые решения. В этот день можно попасть впросак.

6. Нельзя 20 августа играть свадьбы. Считается, что брак будет коротким.

Приметы 20 августа

Если аисты готовятся к отлету, то осень будет ранней и холодной.

Если рассвет алый и красочный, то будет дождь.

Если в паутине нет пауков, то погода испортится.

Если паук рвет паутину, то будет сильный ветер.

Если петухи поют дружно и громко, то будет жаркий день.

Если ласточки собираются в большие стаи, то будет гроза.

Если вокруг Луны алое кольцо, то будет ветреная, но сухая погода.

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