'Провокация России': в полку Калиновского раскрыли, были ли пуски ракет из Беларуси

Они также призвали белорусских военных не выполнять преступные приказы и не умирать из-за капризов Лукашенко.

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Добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Беларуси по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, российские СМИ

Белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского не подтвердили информацию о запуске ракет с территории Беларуси по Украине во время вчерашней массированной атаки, 5 августа.

"Сегодня в Сети распространялась информация о том, что с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по территории Украины. Официально заявляю, согласно нашей информации, никаких атак со стороны Беларуси не происходило. Это очередная попытка России втянуть режим Лукашенко в полномасштабную войну", - официальное заявление опубликовали в Telegram-канале, сказал представитель полка.

Они также призвали белорусских военных не выполнять преступные приказы и не умирать из-за капризов "безумного диктатора".

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"Беларусь находится под военной оккупацией России. А Путин проигрывает в войне. В войне, которую сам же и начал. Манипулируя страхом белорусского диктатора, он в очередной раз пытается сделать белорусов соучастниками преступлений против человечности. Я обращаюсь ко всем белорусам, в том числе и к белорусским военным. Не выполняйте преступных приказов, которые Лукашенко спускает Кремль. Не отдавайте жизнь за власть сумасшедшего диктатора и не дайте себя обмануть", - призвали добровольцы из Беларуси.

Ситуация в Беларуси

Напомним, что вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору. На запад Беларуси движутся более 100 наемников ЧВК "Вагнера". Моравецкий подчеркивает, что возможна гибридная атака на польскую территорию.

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