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Подавление бунтов и ввод войск в Беларусь: Росгвардия провела крупные учения

Андрей Ганчук
30 июля 2023, 14:42 обновлено 30 июля, 14:54
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Согласно сценарию учений Росгвардии в России и Беларуси, количество личного состава наемников террористического ЧВК составило 20 тысяч человек.
Росгвардия, Беларусь
Росгвардия "отражала удары Украины и Польши" по боевикам ЧВК Вагнер в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Коммерсант, Госпогранкомитет Беларуси

Оккупационные подразделения спецназовцев Росгвардии провели учения на территории России и Беларуси. Они отрабатывали подавление бунтов во время всеобщей мобилизации среди граждан и их семей и заход на территорию РБ в случае "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

Как сообщили в Центре национального сопротивления, спецназ Росгвардии тренировался подавлять беспорядки на территории государства-оккупанта России и Беларуси.

В частности, маневры проводились в два этапа.

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На первом спецназ должен был противодействовать массовому неповиновению мобилизованных и их семей в случае всеобщей военной мобилизации в России.

Второй этап предусматривал военное вторжение на территорию Беларуси с целью наведения, дескать, "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

Также в ЦНС подчеркнули, что наемников, согласно сценарию учений, было около 20 тысяч человек.

Бунт в России

России грозят новые мятежи – такой прогноз сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его мнению, у разведки есть соответствующие данные последующего развития событий в РФ. При этом в разведке указали, что ФСБ следит за ситуацией, потому сведения обнародованы не будут.

Российские журналисты написали, что Кремль начал "прятать" Путина. Речь идет о том, что московская верхушка стала скрывать детали визитов Путина по РФ или публиковать их с опозданием. По данным СМИ, в Кремле после бунта Пригожина опасаются государственного переворота, а ФСБ взяла под колпак всех, кого в этом можно подозревать.

Госдума, а следом и Совет Федерации РФ, проголосовали закон, который предусматривает повышение призывного возраста в России до 30 лет. С 1 января россиян будут призывать на срочную службу в возрасте от 18 до 30 лет, тогда как ранее предельный возраст для службы на "срочке" составлял 27 лет.

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