Подавление бунтов и ввод войск в Беларусь: Росгвардия провела крупные учения

Согласно сценарию учений Росгвардии в России и Беларуси, количество личного состава наемников террористического ЧВК составило 20 тысяч человек.

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Росгвардия "отражала удары Украины и Польши" по боевикам ЧВК Вагнер в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Коммерсант, Госпогранкомитет Беларуси

Оккупационные подразделения спецназовцев Росгвардии провели учения на территории России и Беларуси. Они отрабатывали подавление бунтов во время всеобщей мобилизации среди граждан и их семей и заход на территорию РБ в случае "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

Как сообщили в Центре национального сопротивления, спецназ Росгвардии тренировался подавлять беспорядки на территории государства-оккупанта России и Беларуси.

В частности, маневры проводились в два этапа.

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На первом спецназ должен был противодействовать массовому неповиновению мобилизованных и их семей в случае всеобщей военной мобилизации в России.

Второй этап предусматривал военное вторжение на территорию Беларуси с целью наведения, дескать, "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

Также в ЦНС подчеркнули, что наемников, согласно сценарию учений, было около 20 тысяч человек.

Бунт в России

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