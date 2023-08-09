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"Вагнеровцы" строят крупную базу возле Украины: эксперт ответил, что задумала РФ

Яна Ставская
9 августа 2023, 22:33 обновлено 9 августа, 22:34
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У провокаций РФ есть одна цель.
Беларусь, ЧВК Вагнер
"Вагнеровцы" задействуются в провокациях РФ у границ ЕС / Коллаж: Главред, фото: Госпрогранкомитет Беларуси, соцсети

Активизацией "вагнеровцев" на границах стран Балтии, Польши и Украины Россия пытается расшатать положение НАТО и дестабилизовать ситуацию в Европе, рассказал в интервью Главреду заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Он отметил, что в Беларуси сейчас формируется одна из крупнейших баз "вагнеровцев". Это все входит в общий замысел Кремля спровоцировать кризис в Евросоюзе и НАТО.

"Беларусь сейчас является основной базой "вагнеровцев". Также в Беларуси сейчас размещено ядерное оружие. Кроме того, в Африке Россия начинает новую игру, которая направлена на хаотизацию этого континента с целью создания новых угроз для Европы и в целом коллективного Запада. А основным инструментом этого процесса стали, опять же, "вагнеровцы" или структуры, которые условно можно будет называть ими. Хотя очевидно, что это будет деятельность российских спецслужб через прикрытие вот такими организациями", - высказался Самусь.

Таким образом, Россия пытается сформировать новый узел проблем для НАТО, чтобы создать гибридные условия для расшатывания единства Запада и его готовности помогать Украине.

Самусь обозначил конечную цель таких провокаций.

"В любом случае конечной целью всех этих действий является принуждение Запада и Украины к подписанию определенных договоренностей вроде Минских, в которых бы не упоминалась Россия. Или упоминалась, но не в том контексте, в котором сейчас Украина говорит о победе. Для Украины победа над Россией заключается в трех компонентах: деоккупации всех украинских территорий (то есть вывод российских войск с территории Украины), наказание военных преступников включая Путина и компенсации за нанесенный ущерб в размере, например, триллиона долларов. В Минских договоренностях не было упоминания ни об одном из этих пунктов", - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что для России и для Кремля было бы идеально выйти на такие договоренности. И для этого создаются проблемы в виде как прямых угроз для НАТО, так и опосредованных через хаотизацию той же Африки.

"Прямые провокации Беларуси, в том числе военные, укладываются в эту конструкцию. Если моя гипотеза верна, то Россия через Беларусь будет продолжать штурмовать НАТО", - добавил Самусь.

Много возможностей у России для создания кризиса, по мнению Самуся, в Сувалкском коридоре. Вместе с тем, НАТО, скорее всего, и дальше будет всячески избегать прямого конфликта с Россией.

То есть Россия будет провоцировать НАТО на ответ, зная, что она не ответит. Поэтому россияне позволяют себе залетать на 3 км на территорию Польши вертолетами, зная, что их не собьют. Если бы они залетели бы в Украину, то их бы стопроцентно сбили бы, и на этом бы все закончилось. Так же, как Украина уничтожила ракетный крейсер "Москва", я уверен, что США или ни одна другая страна никогда бы не решилась на это", - подчеркнул Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Провокации на границе ЕС

Накануне в Центре национального сопротивления сообщили о строительстве крупной базы "вагнеровцев" на аэродроме Зябровка Гомельской области. Предварительно в палаточном городке могут поместиться до 1000 боевиков.

Это укладывается в общий сценарий по раскачке ситуации на белорусско-украинской и белорусско-польской границах. Однако, по мнению экспертов, у ЧВК "Вагнер" пока нет достаточной мощи, чтобы угрожать хоть какой-то из стран полномасштабным вторжением.

К слову, не так давно два белорусских вертолета пересекли воздушное пространство Польши. Варшава в ответ усилила границу боевой авиацией и предупредила, что в случае провокаций будет готова применить оружие.

Кроме того, польские власти фиксировали движение "вагнеровцев" к Сувальскому коридору.

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