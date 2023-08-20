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Украина усилила разведку возле Беларуси и готова перебросить больше оружия: что произошло

Яна Ставская
20 августа 2023, 17:19 обновлено 20 августа, 17:28
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В то же время Беларусь продлила совместные военные учения с Россией по меньшей мере до 27 августа.
ВСУ, беларусь, ГПСУ, ГПСУ
Украина готова к любому развитию событий / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Командования сил ООС

На украинско-белорусской границе увеличено количество постов и усилено ведение разведки.

Как рассказал командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, на Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны госграницы.

"Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонительных рубежей и позиций", - цитирует Наева пресс-служба командования ООС.

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В случае повышения угрозы увеличат и количество войск. В то же время ситуацию у границы с Беларусью военные оценивают как "стабильную и контролируемую".

"В случае повышения уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так живой силы", - подчеркнул Наев.

Вся информация о тех, кто находится по другую сторону границы, попадает к Силам обороны в режиме онлайн.

"Непосредственно я нахожусь в активном общении с командующим оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генералом Томашом Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией относительно того, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - отметил командующий.

Ситуация в Беларуси

Режим Лукашенко продлил совместные с Россией военные учения по меньшей мере до 27 августа, пишет мониторинговый Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

Речь идет, в частности, о полигонах вблизи украинской границы. Среди названных - полигон "Осиповичи", где, согласно спутниковым данным, размещена база "вагнеровцев".

Эксперты неоднократно настаивали, что Россия будет использовать территорию Беларуси для провокаций на границах Украины и стран ЕС. Тогда как у переброшенных сил ЧВК "Вагнер" недостаточно мощностей, чтобы спланировать организованное наступление на какую-то из стран-соседок Беларуси.

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