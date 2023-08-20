Украина усилила разведку возле Беларуси и готова перебросить больше оружия: что произошло

На украинско-белорусской границе увеличено количество постов и усилено ведение разведки.
Как рассказал командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, на Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны госграницы.
"Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонительных рубежей и позиций", - цитирует Наева пресс-служба командования ООС.видео дня
В случае повышения угрозы увеличат и количество войск. В то же время ситуацию у границы с Беларусью военные оценивают как "стабильную и контролируемую".
"В случае повышения уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так живой силы", - подчеркнул Наев.
Вся информация о тех, кто находится по другую сторону границы, попадает к Силам обороны в режиме онлайн.
"Непосредственно я нахожусь в активном общении с командующим оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генералом Томашом Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией относительно того, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - отметил командующий.
Ситуация в Беларуси
Режим Лукашенко продлил совместные с Россией военные учения по меньшей мере до 27 августа, пишет мониторинговый Telegram-канал "Беларуски Гаюн".
Речь идет, в частности, о полигонах вблизи украинской границы. Среди названных - полигон "Осиповичи", где, согласно спутниковым данным, размещена база "вагнеровцев".
Эксперты неоднократно настаивали, что Россия будет использовать территорию Беларуси для провокаций на границах Украины и стран ЕС. Тогда как у переброшенных сил ЧВК "Вагнер" недостаточно мощностей, чтобы спланировать организованное наступление на какую-то из стран-соседок Беларуси.
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