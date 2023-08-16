"Вагнеровцы" в Беларуси: эксперт спрогнозировал, какой стране грозит атака наемников Пригожина

Если ЧВК "Вагнер" решит атаковать Украину, диктатор Александр Лукашенко потеряет Беларусь.

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Михаил Шейтельман считает, что "вагнеровцев" могут кинуть на атаку Польши / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не собирается платить наемникам ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся на территории страны. Бесплатно они работать не будут, но создать проблемы для самопровозглашенного президента могут, поэтому нужно бросить их в бой. Какая страна может оказаться под угрозой, в интервью Главреду рассказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман.

Во-первых, Шейтельман объяснил, почему ЧВК "Вагнер" оказались в Беларуси.

"Это называется "жертва обстоятельств", поскольку ЧВК "Вагнер" в связи с обстоятельствами, никак не связанными с Беларусью и с нынешними задачами на фронте, оказались в Беларуси по воле обстоятельств. Потому что они восстали, их надо было куда-то спрятать, Беларусь попалась под руку, и больше было некуда, потому что договориться смог только Лукашенко. И вот они там "почему-то". И теперь, после того как они там почему-то стали проблемой и с ними надо что-то делать. Чтобы не было плохо", - сказал он.

По словам политтехнолога, Лукашенко не собирается платить ЧВК "Вагнер". Для этого нужна слишком большая сумма, которой у диктатора нет.

"Это частная военная кампания, она зарабатывает деньги. И она не будет бесплатно работать ни на Лукашенко, ни на кого угодно. У Лукашенко денег нет, и он к оплате их услуг точно не готов (…) Миллиард долларов в год на это тратить у Лукашенко, как и у всей Беларуси, нет и незачем. Поэтому надо с ними что-то делать, потому что либо "Вагнер" пойдет и возьмет Минск, что для него вообще не проблема", - считает Шейтельман.

По его словам, проблему с "вагнеровцами" нужно как-то решать. Соответственно, "Вагнер" нужно будет куда-то бросать в бой.

"Сразу отвечу, что в Украину это практически невозможно. Предположим, они поехали наступать в Украину, даже все 10 тысяч. В прошлый раз на Киев наступало 70 тысяч российских "элитных" войск. Все это с огромной поддержкой ракет, авиации. И они были разбиты под Киевом. Разбить эту группировку заняло месяц и шесть дней, да так, что она бежала из-под Киева. И это тогда были еще не укрепленные районы. И это была украинская армия, которая сражалась только тем советским оружием, что было на складах. А сейчас там стоит армия, которая обучилась уже в Швеции, Великобритании и США, получила западное вооружение, заминировала 20 километров вдоль границы в ширину, понастроила бетонных укреплений", - отметил эксперт.

Шейтельман предположил, что "вагнеровцев" могут бросить на Польшу.

"В Польше тоже, конечно стоит армия, и попробуй туда наступай – там и войска США, и немецкие войска. В Литве "Абрамсы", польская армия в 300 тысяч. Но есть нюанс. Если пойти на Польшу, то у "Вагнера" есть хоть какой-то шанс. Ты заходишь в Польшу, цепляешься за какие-то села и начинаешь там "бузить". Грубо говоря, такая террористическая акция, и с тобой начинает польская армия воевать, но там, внутри Польши, потому что НАТО может испугаться наступать на Беларусь и уничтожать военные цели на территории Беларуси", - считает он.

Что касается Украины, то она не будет терпеть – как только первая рота "вагнеров" войдет с севера на украинскую территорию, то Украина ударит по Беларуси.

"Конечно, по аэродромам, будут уничтожены все эти нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре. Для этого хватит беспилотников, ракет, и в этом смысле у Украины нет никаких тормозов. Просто Беларусь будет снесена к черту. Я думаю, что украинская армия способна уничтожить белорусскую армию в достаточно короткий срок и захватить Минск, если будет необходимость. Потому что путь на Минск будет свободен. Кто его будет защищать? Белорусская армия? Ну, посмотрим, что эти желторотые минские военные будут делать против украинских "псов войны", которые уже воюют полтора года, со своей советской техникой против "хаймарсов" и "леопардов". Поэтому я думаю, что Лукашенко ни в коем случае этого не позволит. Он понимает, что в ответ он потеряет Беларусь. Но на Польшу могут и напасть", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду о Пригожине и его планах в Беларуси:

Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

"Вагнеровцы"в Беларуси

Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору и что Польше грозит гибридная атака. Он рассказал, что более 100 наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси шли в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь.

Военный эксперт Алексей Арестович не исключает ряд провокаций со стороны страны-агрессора РФ - вплоть до вторжения в Латвию, хотя последний вариант лишен, по мнению Арестовича, рациональных доводов.

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