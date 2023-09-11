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Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

Алина Дембицкая
11 сентября 2023, 15:53 обновлено 11 сентября, 15:53
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Представитель ГУР несколько опроверг информацию о награде в 2 млн долларов за перегнанный из России истребитель МиГ.
пленные российские оккупанты
Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Андрей Билецкий, informnapalm.org

Среди российских оккупантов стремительно возросло количество желающих сдаться в плен Украине. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский летчик Максим Кузьминов "сдал" Украине вертолет Ми-8. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" - скачок произошел примерно на 70 процентов за день", - отметил Юсов.

Кроме того, представитель ГУР несколько опроверг информацию о награде в 2 млн долларов за перегнанный из России истребитель МиГ.

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"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы", но "вознаграждение за МиГ будет", - сказал он.

Справка:

"Хочу жить" - государственный проект ГУР, который призван помочь военнослужащим РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект гарантирует в случае сдачи в плен содержания военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций, пишет Википедия.

Спецоперация ГУР с российским вертолетом Ми-8

Как сообщал Главред, 23 августа Ми-8 РФ вез запчасти к "сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки Украины, которая длилась более 6 месяцев.

В ГУР рассказали подробности, как переманили вертолет Ми-8 ВКС РФ в Украину. 28-летний капитан и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов назвал главным мотивом своего поступка категорическое неприятие агрессивной войны Кремля.

Недавно в ГУР раскрыли планы российского летчика Ми-8. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что перешедший на сторону Украины Максим Кузьминов собирается помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами.

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