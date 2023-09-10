В масках и белорусской форме: на польских пограничников напала группа неизвестных

Люди в форме Беларуси с замаскированными лицами забрасывали патрульных камнями со стороны белорусской границы.

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На польских пограничников напала группа неизвестных / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На польских пограничников совершила нападение группа неизвестных лиц. Они были одеты в маски и форму Вооруженных сил Беларуси.

Как сообщила пограничная служба Польши, нападение произошло 9 сентября примерно в 21:00 со стороны белорусской границы. По свидетельствам польских служащих, семеро неизвестных людей в масках и в форме ВС Беларуси напали на польских пограничников вблизи населенного пункта Дубичи-Церковное, который расположен недалеко от белорусского города Брест.

"Люди в форме Беларуси с замаскированными лицами забрасывали патрульных камнями со стороны белорусской границы. У неизвестных были рогатки и фонарики, которыми они ослепляли польских патрульных", - говорится в сообщении. видео дня

По информации ведомства, на место происшествия сразу отправили спецмашину. Никто из польских пограничников во время нападения не пострадал.

Заметим, что это уже не первое нападение на польских пограничников. 28 августа белорусские военные также напали на пограничников Польши и бросались в них камнями. В результате инцидента никто не пострадал.

Ситуация на польско-белорусской границе

1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК "Вагнера". Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить. В Варшаве сделали заявление и сообщили об инциденте Североатлантическому альянсу.

В начале августа в Польше ответили на угрозы из РБ. В Министерстве национальной обороны страны сказали, что Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с Белорусского направления.

10 августа стало известно о заявлении министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Польша перебросит на границу с Беларусью 10 тысяч солдат. Он добавил, что на границе с Беларусью будут "солдаты, которые станут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".

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